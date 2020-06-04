Глава Федерации отельеров Турции и член Совета правления Фонда инвесторов в сферу туризма Каан Кавалоглу сообщил о том, что европейские туристы уже бронируют места в турецких отелях на июль и август этого года.

По его словам, туристическая сфера вышла на новый этап. Теперь основное внимание уделяется обеспечению безопасности здоровья и гигиене. Кавалоглу добавил, что турецкими специалистами подготовлен манифест из 300 пунктов, гарантирующий предоставление отелями услуг, которые отвечают требованиям безопасности и гигиены. Документ будет опубликован в интернете на турецком, английском, русском и немецком языках.

Отели Турции ожидают приезд на отдых туристов из стран ЕС уже в ближайшее время.

«Наши зарубежные гости не отменили бронь на июль и август. После того, как Турция успешно справилась с пандемией, отмена бронирований прекратилась. У нас есть значительный потенциал бронирований из европейских стран на июль и август», - подчеркнул он.

Каан Кавалогу также указал, что туристы из Европы ранее бронировали места в турецких отелях и на период с сентября по октябрь 2020 года, а также на первые месяцы 2021 года. «Мы хотим заверить наших гостей в том, что предоставим им возможности для отдыха, о котором они мечтают» - заключил он.