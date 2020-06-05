В Турции продолжается снижение числа летальных исходов и новых случаев заражения COVID-19. За последние сутки от коронавируса в стране скончалcя 21 человек, тем самым общее количество смертей выросло до 4 609.

За это время протестировано 52 305 человек, выявлено 867 случаев инфицирования, из больниц выписан 931 человек, число выздоровевших достигло 130 852.

Между тем, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа отметил, что срок полного возвращения к обычной жизни будет зависеть от степени соблюдения правил «нового нормального» образа жизни, вступившего в силу в стране 1 июня.

Министр также рассказал о ситуации в борьбе с распространением коронавируса и последующих шагах, которые будут предприниматься в этом направлении, добавив, что в случае соблюдения правил вторую волну эпидемии можно избежать.

Глава Минздрава еще раз указал на значение использования медицинских масок, соблюдения социальной дистанции и гигиены рук, подчеркнув, что при отсутствии данных индивидуальных мер повторная вспышка заболевания неизбежна.