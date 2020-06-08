ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Греция не будет принимать туристов из России
На отдых в Грецию смогут приехать туристы из 29 стран. России в этом списке пока нет
Греция не будет принимать туристов из России
Греция не будет принимать туристов из России / Others
8 июня 2020 г.

Греция с конца мая ослабила карантинные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса. С 15 июня страна возобновляет международное авиасообщение, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на греческую прессу.

На отдых смогут приехать граждане 29 стран. России в этом списке пока нет.

Посетить Грецию в скором времени смогут туристы из Албании, Австралии, Австрии, Северной Македонии, Болгарии, Германии, Дании, Швейцарии, Эстонии, Японии, Израиля, Китая, Хорватии, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Черногории, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи, Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Чехии и Финляндии.

Международные рейсы будут обслуживать аэропорты Афин и Салоников.

Как сообщается, власти Греции не планируют придерживаться жестких мер на фоне распространения эпидемии коронавируса. К примеру, туристов, прибывших из вышеперечисленных стран в греческие аэропорты, только выборочно проверят на наличие COVID-19.

Кроме того, как передавало ранее агентство РИА «Новости», предполагается, что в отелях сохранится система «все включено» и шведский стол. Однако накладывать еду туристам будет персонал, чтобы гости не контактировали с продуктами. Между столиками в ресторанах установят также определенное расстояние - пока речь идет о полутора метрах.

Действия властей Греции, скорее всего, обусловлены желанием скорейшего восстановления туристического сектора. Доля туризма в экономике страны составляет примерно 20%.

По состоянию на утро 8 мая, в Греции выявили 2 997 случаев заражения коронавирусом, 180 из которых – с летальным исходом.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us