Греция с конца мая ослабила карантинные меры, введенные в связи с эпидемией коронавируса. С 15 июня страна возобновляет международное авиасообщение, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на греческую прессу.

На отдых смогут приехать граждане 29 стран. России в этом списке пока нет.

Посетить Грецию в скором времени смогут туристы из Албании, Австралии, Австрии, Северной Македонии, Болгарии, Германии, Дании, Швейцарии, Эстонии, Японии, Израиля, Китая, Хорватии, Латвии, Ливана, Литвы, Мальты, Черногории, Новой Зеландии, Норвегии, Южной Кореи, Венгрии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Чехии и Финляндии.

Международные рейсы будут обслуживать аэропорты Афин и Салоников.

Как сообщается, власти Греции не планируют придерживаться жестких мер на фоне распространения эпидемии коронавируса. К примеру, туристов, прибывших из вышеперечисленных стран в греческие аэропорты, только выборочно проверят на наличие COVID-19.

Кроме того, как передавало ранее агентство РИА «Новости», предполагается, что в отелях сохранится система «все включено» и шведский стол. Однако накладывать еду туристам будет персонал, чтобы гости не контактировали с продуктами. Между столиками в ресторанах установят также определенное расстояние - пока речь идет о полутора метрах.

Действия властей Греции, скорее всего, обусловлены желанием скорейшего восстановления туристического сектора. Доля туризма в экономике страны составляет примерно 20%.

По состоянию на утро 8 мая, в Греции выявили 2 997 случаев заражения коронавирусом, 180 из которых – с летальным исходом.