Турция продолжает успешно бороться с коронавирусной инфекций, о чем свидетельствуют статистические данные, согласно которым число летальных исходов и новых случаев заражения COVID-19 в стране значительно сокращается.

В связи с показателями улучшения эпидемиологической ситуации в стране, власти активно готовятся к запуску туристического сезона. С 1 июня в Турции открывают двери рестораны, кафе, магазины, салоны красоты и отели, а также постепенно восстанавливается внутреннее и международное авиасообщение. При этом ведется контроль граждан по соблюдению всех необходимых мер безопасности, включая ношение масок и социальное дистанцирование в общественных местах.

По инициативе Управления коммуникаций администрации президента Турции, был создан специальный веб-сайт

www.covid19turkey.com

на русском и английском языках. На данном ресурсе представлена полная и подробная информация о ситуации с COVID-19 в стране, включая данные о том, как ведется борьба и какие меры принимаются для противостояния пандемии. На сайте регулярно обновляется статистика по коронавирусу, а также публикуются самые актуальные новости Турции, которые могут оказаться полезными для всех желающих посетить страну в ближайшее время.

За последние сутки в Турции от коронавируса скончались 23 человека, тем самым общее количество смертей выросло до 4 692. За это время протестировано 35 335 человек, выявлено 914 случаев инфицирования, общее число выздоровевших достигло 137 969.