Авиасообщение между Турцией и Украиной будет восстановлено с 1 июля, благодаря чему все желающие граждане соседней страны смогут вновь насладиться отдыхом на турецких курортах, передает агентство Anadolu слова консула Украины в Анталье Вячеслава Хоменко.

Дипломат подчеркнул, что Анкара приняла серьезные меры в борьбе с коронавирусом нового типа, что дало позитивные результаты. Он напомнил, что в 2019 году Турцию посетило 1,5 миллиона граждан Украины, а в самой стране в настоящий момент проживают около 10 тысяч украинцев. При этом прирост турпотока из Украины в Турцию ежегодно - примерно 20%.

«Можно с уверенностью сказать, что Турция остается лучшим выбором для летнего отдыха. Уровень услуг и природа притягивают жителей Украины на юг Турции. Люди могут отдыхать здесь без опасений. С точки зрения гигиены, Турция - лучший выбор для туриста», - подчеркнул консул.

Хоменко также добавил, что Турция предоставляет прекрасные возможности для отдыха не только для взрослых, но и для молодежи.

В текущем году ожидался рекордный рост числа украинских туристов в Турцию, однако в связи с пандемией этого не удалось достичь. «Надеемся на следующий год», - сказал консул.

Также он отметил, что в период пандемии около 3 тысяч украинских граждан смогли вернуться на родину. «Мы благодарим турецкое правительство за помощь в этом вопросе», - заключил Хоменко.