ТУРЦИЯ
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Турция экспортировала более 2 тыс аппаратов ИВЛ в период пандемии
Турции удалось произвести и экспортировать около 2 000 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ),  а также разработать методы производства двух разных лекарств от COVID-19
Турция экспортировала более 2 тыс аппаратов ИВЛ в период пандемии
Турция экспортировала более 2 тыс аппаратов ИВЛ в период пандемии / Others
9 июня 2020 г.

В то время как большинство стран испытывают недостаток в медицинской аппаратуре, Турции удалось произвести и экспортировать около 2 000 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщается на специальном сайте, созданном Управлением коммуникаций Аппарата президента, где публикуются последние данные о борьбе с коронавирусом.

По словам министра технологий и промышленности Турции Мустафы Варанка, около 1 500 вентиляторов было отправлено в Бразилию, где темпы распространения коронавируса растут c каждым днем – до более тысячи летальных исходов в сутки.

Турция также разработала методы производства двух разных лекарств, сказал Мустафа Варанк во время онлайн-совещания по проектам, связанным с вакцинами и лекарствами от COVID-19.

Многие страны столкнулись с трудностями при поиске достаточного количества респираторов, в то время как Турция смогла наладить их производство, использовать внутри страны и даже начать экспорт.

Варанк добавил, что Научно-технический исследовательский совет Турции (TUBITAK) вместе с одной из компаний работают сейчас над продуктом с высокочистыми антителами для борьбы с вирусом.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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