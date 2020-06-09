В то время как большинство стран испытывают недостаток в медицинской аппаратуре, Турции удалось произвести и экспортировать около 2 000 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщается на специальном сайте, созданном Управлением коммуникаций Аппарата президента, где публикуются последние данные о борьбе с коронавирусом.

По словам министра технологий и промышленности Турции Мустафы Варанка, около 1 500 вентиляторов было отправлено в Бразилию, где темпы распространения коронавируса растут c каждым днем – до более тысячи летальных исходов в сутки.

Турция также разработала методы производства двух разных лекарств, сказал Мустафа Варанк во время онлайн-совещания по проектам, связанным с вакцинами и лекарствами от COVID-19.

Многие страны столкнулись с трудностями при поиске достаточного количества респираторов, в то время как Турция смогла наладить их производство, использовать внутри страны и даже начать экспорт.

Варанк добавил, что Научно-технический исследовательский совет Турции (TUBITAK) вместе с одной из компаний работают сейчас над продуктом с высокочистыми антителами для борьбы с вирусом.