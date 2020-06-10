Турция озвучила условия для въезда туристов после пандемии коронавируса, а также подтвердила, что ожидает российских путешественников в июле, приводятся на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР) слова министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.

Эрсой заявил, что переговоры с Россией о восстановлении авиасообщения продолжаются, и «Турция среди первых стран, с которыми РФ хотела бы снова возобновить рейсы».

Согласно графику восстановления международных авиарейсов, установленному ранее турецким правительством, авиасообщение с Россией запланировано начать 15 июля.

Глава министерства также прокомментировал ситуацию по условиям въезда иностранных граждан. Он указал, что по прибытии в страну у туристов не станут требовать справок об отсутствии COVID-19, но проверять состояние здоровья прибывших будут. Так, например, всем приезжающим измерят температуру. Тех, у кого она окажется выше 38 градусов, отправят в медпункты для проведения теста на коронавирус, результат которого будет доступен в течение часа.

«Если в нашей стране кто-то заболеет, мы предоставим нужные медицинские услуги. В этом отношении никто не должен беспокоиться», - сказал Эрсой.

В мае турецкие отели начали подготовку к приему туристов и приступили к созданию новых пост-коронавирусных условий отдыха. В местных гостиницах переоборудовали помещения с учетом правил социальной дистанции, а также создали специальные изолированные помещения для посетителей, у которых будут выявлены симптомы различных заболеваний.