ТУРЦИЯ
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Турция направила в период пандемии помощь 125 странам
В ближайшее время медицинскую поддержку ожидают в Афганистане и Гвинее
Турция направила в период пандемии помощь 125 странам
Турция направила в период пандемии помощь 125 странам / Others
10 июня 2020 г.

В ближайшее время Турция в рамках программы поддержки нуждающихся стран мира направит в Афганистан и Гвинею медицинскую помощь для борьбы с коронавирусом в соответствии с международными соглашениями, подписанными с этими государствами, сообщается на специально созданном Управлением по коммуникациям администрации президента сайте. Там публикуются все последние данные по борьбе с COVID-19.

Соглашение между правительствами Турецкой Республики и Исламской Республики Афганистан о пожертвованиях в области здравоохранения было подписано 15 мая в Анкаре.

Турция предоставит стране медицинскую и лабораторную аппаратуру, включая 5 приборов для наблюдения за пациентами, 10 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 10 приборов для концентрации кислорода, 10 регуляторов кислорода, 10 аспираторов, 10 ларингоскопов, 2 дефибриллятора, 3 прибора для проведения ПЦР, 10 небулайзеров, 30 тысяч наборов диагностических тестов на коронавирус, а также различные медикаменты.

Кроме того, по условиям соглашения, Афганистан получит 25 тысяч респираторов N95 и 50 тысяч хирургических и обычных масок.

Договор с правительством Гвинейской Республики о пожертвованиях в области здравоохранения было подписано 17 апреля в Анкаре. В соответствии с данным соглашением, Турция направит в cтрану медицинский груз, включающий 300 тысяч хирургических масок, 50 тысяч респираторов N95, 20 тысяч защитных комбинезонов, 30 тысяч диагностических комплектов для ПЦР.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил на онлайн-мероприятии, посвященном влиянию коронавируса нового типа на беженцев, что в целом Турция в период пандемии направила медицинскую помощь для борьбы с распространением СOVID-19 в 125 стран мира.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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