КУЛЬТУРА
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Турция ожидает в июле до 70% иностранных туристов
Турецкие отели продолжают подготовку к приезду отдыхающих, проводя переоборудование инфраструктуры, чтобы обеспечить социальное дистанцирование в ресторанах, бассейнах и на пляжах
Турция ожидает в июле до 70% иностранных туристов
Турция ожидает в июле до 70% иностранных туристов / Others
11 июня 2020 г.

В связи с постепенным ослаблением ограничений, принятых в рамках мер против распространения пандемии коронавируса, турецкие отели начали принимать бронирования на предстоящие летние месяцы, сообщается на специально созданном Управлением по коммуникациям администрации президента сайте, где публикуются данные по борьбе с COVID-19.

Представители туристической индустрии планируют, что Турцию в июле посетит около 70% от среднего числа отдыхающих.

На прошлой неделе в стране были открыты отели и другие туристические центры, возобновлены внутренние авиарейсы и междугородние поездки.

Гостиницы по всей стране продолжают подготовку в соответствии с постановлением об обязательных мерах, изданным Министерством культуры и туризма, и проводят переоборудование инфраструктуры, чтобы обеспечить социальное дистанцирование в ресторанах, на пляжах, в вестибюлях и бассейнах.

«Поскольку мир нормализуется, а страхи ослабевают, новые заказы постепенно начнут поступать. Активность начнется в июле и продолжится в августе, сентябре и октябре», – сказал вице-президент Турецкой федерации отельеров (TÜROFED) Таджеттин Озден.

Как сообщил Озден агентству Anadolu, среди предварительных сезонных бронирований за июль, август, сентябрь и октябрь была отменена только небольшая часть.

«Некоторые из тех, кто планировал приехать в апреле и мае, перенесли свои заказы на следующий год. Другие - на июль и август этого года. В настоящее время активней всего отели бронируют граждане Великобритании, Германии, Нидерландов и балканских стран», – добавил он.

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