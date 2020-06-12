До настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 147 860 пациентов с коронавирусом, приводятся слова министра здравоохранения страны Фахреттина Коджи на специально созданном Управлением по коммуникациям администрации президента сайте, где публикуются данные по борьбе с COVID-19.

По словам главы ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 17 летальных случаев коронавирусной инфекции. Общее число жертв заболевания с начала пандемии пандемии достигло 4 763.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 составило 174 023, поскольку еще у 987 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Глава Минздрава также указал, что за прошедшие сутки было сделано 49 190 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено более 2,5 миллиона анализов.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения. 30 января 2020 года ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

По данным Worldometers на утро 12 июня, общее число зараженных коронавирусом в мире составляет 7 597 426. Зафиксировано 423 846 летальных исходов, вылечились 3 841 943 человека. Первое место по числу инфицированных занимают США — 2 089 701 человек. Далее идут Бразилия (805 649), Россия (502 436), Индия (298 283) и Великобритания (291 409).