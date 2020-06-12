День России – один из главных и самых молодых государственных праздников в Российской Федерации, который ежегодно отмечается 12 июня. Именно в этот день в 1990 году на первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России. Она провозгласила верховенство республиканской Конституции и законов в условиях роста напряжения в отношениях с союзным центром.

Ровно через год, 12 июня, состоялись первые в истории страны всенародные президентские выборы, победу на которых одержал Борис Ельцин. Тогда его поддержали 57,3% избирателей. В 1994 году Ельцин своим указом придал дате 12 июня статус государственного праздника и назвал его Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России.

Спустя еще три года, первый российский президент в ходе телевизионного обращения к гражданам предложил переименовать праздник в «День России».

«День 12 июня по праву является государственным праздником. Но я, как президент, хотел бы, чтобы он воспринимался каждым россиянином как особый день. Не как день принятия важного, но далекого от жизни отдельного человека документа, а именно как наш общий день. Как день нашей страны - России… Предлагаю назвать наш главный праздник, государственный праздник, Днем России», - заявил Ельцин 12 июня 1997 года.

Название «День России» официально было присвоено празднику лишь в 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс, в котором были прописаны все праздничные и выходные дни.

Между тем, по многочисленным опросам и свидетельствам, россияне до сих пор слабо осведомлены о сути и истории праздника. Большинством он все еще воспринимается просто как летний выходной день.

Как отметят День России в этом году?

Обычно праздник отмечается по всей стране концертами, культурными и спортивными мероприятиями и патриотическими акциями, но в этом году из-за пандемии коронавируса обойдется без массовых гуляний. Для россиян подготовлены онлайн-программы, посвященные Дню России, а в социальных сетях проводятся различные флешмобы, как, например, «Окна России». В рамках этой акции россияне могут украсить окна своего дома тематическими рисунками или надписями по случаю праздника.

Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии подъема государственного флага на Поклонной горе, а также наградит золотыми медалями Героев Труда.

Вечером на Красной площади состоится праздничный концерт «Мы – вместе», но попасть на него смогут только организаторы и волонтеры, которые сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Все артисты также пройдут тестирование. Во время мероприятия будут соблюдаться правила по социальному дистанцированию.

Российские регионы тоже планируют присоединиться к празднованию важного для страны дня. Например, в некоторых из них пройдут различные акции по приготовлению русского пирога как «символа дня», а на Саяно-Шушэнской ГЭС появится самое большое в мире граффити с названием страны.