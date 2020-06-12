Время истины. Так называют прошедшие два месяца в Дагестане. Именно в этот период республика осталась один на один с глобальной бедой - пандемией коронавируса, которая унесла много жизней. И именно это время показало истинное лицо каждого: для кого-то оно обернулось возможностью наживы, а кто-то, наоборот, проявил лучшие человеческие качества - милосердие, сострадание, отзывчивость. Не зря ведь говорят, что человек познается в беде.

«Маски, комбинезоны, диагностические наборы и другие материалы отправлены нашим братьям в Дагестане по поручению нашего президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Независимо от того, где в мире находятся нуждающиеся, Турция всегда готова помочь. Турция - друг для каждого в темный день». - Это сообщение, написанное в пятницу 22 мая пресс-секретарем турецкого президента Ибрагимом Калыном на своей странице в Twitter, очень быстро распространилось по всем информационным ресурсам Кавказа.

В тот же день со ссылкой на гендиректора турецкого «Красного полумесяца» Ибрагима Алтана агентство «Анадолу» сообщило о том, что тогда же Турция направила в Дагестан медпомощь для борьбы с коронавирусом общей стоимостью в 2,6 млн лир (около 27,4 млн рублей).«Груз включает 100 тысяч трехслойных хирургических масок, 20 тысяч масок EN149, 20 тысяч защитных комбинезонов, 22 тысячи защитных очков, медикаменты, 5 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) производства Турции и дезинфицирующие средства», - пояснил Алтан.

По его словам, об острой потребности в защитных принадлежностях и медикаментах сообщила турецкая Федерация черкесских ассоциаций. В ответ было принято решение о помощи жителям Северного Кавказа. Работы координировались администрацией президента, МИД и Минздравом Турции.

В Дагестане с начала пандемии коронавируса в учреждениях здравоохранения наблюдался острый недостаток средств индивидуальной защиты (СИЗ) для медицинского персонала. В числе прочего, именно с этим связывают большое количество (более 40) смертей врачей в республике. Общественные организации, благотворительные фонды, простые жители – средства для помощи врачам, которые оказались на передовой борьбы с коварной болезнью, собирали всем миром.

Более того, в республике, на пике распространения нового вируса, ощущалась острая нехватка медикаментов, порой даже самых элементарных, таких как парацетамол. На фоне ежедневного роста смертности от «непризнанного дагестанского короновируса», который диагностировался как «внебольничная пневмония», в страхе за жизнь близких и родных из аптек сметалось все подряд. К счастью, крик о помощи дагестанскому и соседнему ингушскому народам, не справляющимся с бедствием, был услышан, в том числе, и за пределами страны.

Вопрос организации помощи Дагестану занял всего неделю, рассказал руководитель Федерации черкесских организаций Турции Хаджибайрам Болат.

«Когда в Дагестане уже была острая и сложная ситуация, связанная с коронавирусом, и были призывы о помощи к разным структурам, мы как Федерация черкесских организаций решили обратиться в администрацию президента Турции с просьбой оказать поддержку Дагестану в виде гуманитарной помощи. Мы напрямую вышли на советника и пресс-секретаря президента, объяснили, что именно нужно Дагестану. Он сразу начал этим заниматься и связал нас с Красным полумесяцом, который занимается благотворительностью, и с Министерством здравоохранения Турции. Защитные костюмы, маски, перчатки и остальную помощь предоставили эти две структуры», - приводит слова Хаджибайрама Болата агентство «Кавказский узел».

С его слов, черкесские структуры оказали помощь в организационных вопросах, акций по сбору денег не проводилось: «Не было такой необходимости. Все было быстро предоставлена правительством Турции».

Он также сообщил, что оказание помощи Дагестану согласовывалось на уровне президентов Турции и России. Все распоряжения о доставке груза и последующем распределении были даны министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Гуманитарную помощь из Турции получило Министерство по национальной политике и делам религий Дагестана, отметил, со своей стороны, первый замглавы ведомства Гарун Давыдов. Распределением же полученной помощи занялся республиканский МЧС.

Важную роль в получении гуманитарной помощи сыграли представители МИД России. «Они были на постоянной связи с коллегами из Турции. Согласовали получение помощи для Дагестана. Помогли на таможне, чтобы проблем не возникло», - сообщил Гарун Давыдов.

В то же время, как говорили в интервью политологу и журналисту Руслану Курбанову выходцы из Дагестана, проживающие в Турции, попытки оказать помощь родной республике, оказавшейся в очень сложной эпидемиологической ситуации, до этого предпринимались ни раз. Было даже обращение от одного из врачей.

Примечательно то, что к процессу помощи подключился, в числе прочих, простой турок Умит Эрцой, проживающий в Стамбуле. Он собрал немалое количество средств индивидуальной защиты. Правда, в силу ряда объективных причин вывезти их за пределы страны не удалось.

«Турки любят и уважают Дагестан. И очень уважают имама Шамиля. Мы, дагестанцы, проживающие здесь, тоже очень любим эту удивительную страну, похожую на нашу родину», - отмечал один из собеседников.

«Народ Дагестана для нас братский, - добавляет Хаджибайрам Болат. - Мы не разделяем нации – аварцы, драгинцы, лезгины, кумыки, лакцы – все мы братья. У нас общая судьба, общие традиции и общий дом. Потому мы, кавказцы, должны помогать друг другу».

По количеству представителей кавказских народов Турция занимает второе место в мире после России. Так сложилось в результате переселения большого количества кавказцев в Турцию после поражения Имамата Шамиля. Сегодня в Турции существует многомиллионная кавказская община, которая поддерживает связь с родиной. Что примечательно, многие из них сохранили язык в том виде, в каком он был еще во времена наших прадедов.

Кавказское (черкесское) сообщество Турции – крупное и влиятельное. По разным оценкам, оно насчитывает от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов человек.

Сообщество достаточно сплоченное, имеет свои организации практически во всех провинциях Турции. Действует довольно централизованная структура - Федерация черкесских обществ. Черкесы также представлены в разных структурах власти - есть депутаты, чиновники в правительстве.

Черкесы Турции сильно ощущают свою связь с Кавказом как со своей исторической родиной. Они ведут большую работу для поддержании культурной идентичности.

«Турецкие черкесы очень внимательно следят за ситуацией на Кавказе и в случае каких-то серьезных бедствий стараются помогать, организовать помощь. Как сейчас в случае с Дагестаном. Черкесы активно помогают соотечественникам и в других странах», – отмечает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Георгий Чочиев.

На сегодняшний день, как подтверждает опрос, проведенный общественниками, медицинские учреждения Дагестана средствами индивидуальной защиты обеспечены в полной мере. Остановился ежедневный неумолимый рост статистики смертности от эпидемии в республике. Общими усилиями всех, кто протянул руку помощи в беде, ситуация начинает стабилизироваться.

Но, к сожалению, вслед за Дагестаном схожая сложная эпидемиологическая обстановка складывается в Карачаево-Черкесии. По процентному соотношению количества смертей на душу населения среди субъектов Северо-Кавказского Федерального округа республика, судя по всему, выходит на лидирующие позиции.