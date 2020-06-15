Благодаря процессу нормализации после эпидемии коронавируса нового типа в Турции наблюдается оживление секторов производства, торговли и туризма, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на 12-й Международной исламской конференции по экономике и финансам.

Подчеркнув, что Турция вошла в число стран, переживших вспышку эпидемии с наименьшим ущербом, Эрдоган отметил: «За время эпидемии мы увидели, что экономически процветающие страны оказались не в состоянии предоставить своим гражданам минимальное медицинское обслуживание, в частности обеспечить их масками. Мы же, помимо удовлетворения потребностей наших граждан, оказали медицинскую помощь 125 странам мира».

Указав на положительную динамику в сфере занятости, президент Эрдоган заявил: «С ростом экономики в первом квартале 2020 года на 4,5% Турция продемонстрировала положительные отличия от других стран не только в здравоохранении, но и в экономической сфере. Благодаря процессу нормализации после эпидемии коронавируса нового типа СOVID-19 в стране наблюдается оживление секторов производства, торговли и туризма. Мы не принимаем во внимание оценки рейтинговых агентств, которые потеряли свою объективность и авторитет. Исламская экономика - ключ к выходу из кризиса».

Глава государства отметил, что «чрезвычайная финансиализация» способствовала появлению тучной экономической модели, которая направлена только на получение ренты без учета социальных и гуманитарных факторов.

«Для финансирования долгосрочных крупных инвестиций в инфраструктуру необходимо расширить использование таких продуктов, как сукук (исламский эквивалент облигаций)», - заявил Эрдоган.

Президент также добавил, что власти Турции стремятся превратить Стамбул в центр исламских финансов и экономики.