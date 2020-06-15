Глава мятежной Ливийской национальной армии Халифа Хафтар понес огромные финансовые потери в результате несостоявшейся военной сделки.

В статье, опубликованной на сайте газеты The Independent, говорится, что фельдмаршал и его сторонники передали более 55 миллионов долларов неизвестным лицам на покупку патрульного катера, вертолета и разведывательного самолета, которые так и не были доставлены.

В отчете ООН описывается еще одна неудачная сделка Хафтара, в ходе которой 12 наемникам из США, Великобритании, Южной Африки и Австралии было выплачено более 120 тысяч долларов каждому за услуги «ударной силы». Однако боевики бежали на Мальту, спустя несколько дней после прибытия в Ливию.

Согласно другому упомянутому инциденту, Хафтар, заплатив за партию новых современных вертолетов, получил устаревшие модели. По сообщениям, глава ЛНА был «взбешен» и поклялся, что «отомстит».

Признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС), которому оказывается мощная военная поддержка со стороны Турции, нанесло за прошедший месяц несколько поражений боевикам Хафтара, что положило конец его надеждам захватить ливийскую столицу. Турецкие беспилотники уничтожили несколько систем противовоздушной обороны, схожих с российским «Панцирем». Стоимость каждой из них оценивается примерно в 15 миллионов долларов.

Турция предоставила ливийскому правительству военную технику, включая беспилотники, а также советников для координации наземных атак. В течение нескольких месяцев некоторые районы Триполи и его окрестностей были освобождены из-под контроля Хафтара. В начале июня военачальник ЛНА потерял свой последний плацдарм в столице, в результате чего аэропорт Триполи перешел под контроль ПНС, возглавляемого премьер-министром Фаизом Сараджем.

«Поскольку оказываемая ему [Хафтару] поддержка постепенно прекращается... он, несомненно, исчезнет там [в Ливии]», - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар новостному каналу «A Haber».

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция.

Москва официально занимает нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя дипломатические связи и с ПНС, и с Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН, на стороне ЛНС воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Wagner Group», которой руководит российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС), которому оказывается мощная военная поддержка со стороны Турции, нанесло за прошедший месяц несколько поражений боевикам Хафтара, что положило конец его надеждам захватить ливийскую столицу. Турецкие беспилотники уничтожили несколько систем противовоздушной обороны, схожих с российским «Панцирем». Стоимость каждой из них оценивается примерно в 15 миллионов долларов.

Турция предоставила ливийскому правительству военную технику, включая беспилотники, а также советников для координации наземных атак. В течение нескольких месяцев некоторые районы Триполи и его окрестностей были освобождены из-под контроля Хафтара. В начале июня военачальник ЛНА потерял свой последний плацдарм в столице, в результате чего аэропорт Триполи перешел под контроль ПНС, возглавляемого премьер-министром Фаизом Сараджем.

«Поскольку оказываемая ему [Хафтару] поддержка постепенно прекращается... он, несомненно, исчезнет там [в Ливии]», - заявил министр обороны Турции Хулуси Акар турецкому новостному каналу «A Haber».

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН Правительство национального согласия (ПНС) под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция.

Москва официально занимает нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя дипломатические связи и с ПНС, и с Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН, на стороне ЛНС воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Wagner Group», которой руководит российский бизнесмен Евгений Пригожин.