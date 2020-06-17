В Кырыккале у контрабандистов изъяли 3 древних христианских молитвенника с иконами

В турецком городе Кырыккале у контрабандистов изъяли 3 древних христианских молитвенника с иконами. По информации местной жандармерии, злоумышленники привезли реликвии из Сирии и хотели продать за 2,5 млн лир (366 тыс долларов). Предварительная экспертиза определила, что молитвенники относятся к периоду раннего христианства. Книги доставили на сохранение в областное управление культуры и туризма. #контрабанда #молитвенник #икона