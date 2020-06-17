В Альбукерке во время протестов началась стрельба

В американском городе Альбукерке во время акции протеста началась стрельба – один человек ранен. Полиция применила слезоточивый газ и задержала подозреваемых. Участники акции в штате Нью-Мексико хотели снести памятник конкистадору Хуану де Оньяте, которого обвиняют в в колониализме и геноциде коренного населения. По некоторым данным, это и стало причиной конфликтов.. . . #протесты #стрельба #Альбукерке