В середине мая в Киеве начались разбирательства вокруг скандала с записями разговоров, состоявшимися, предположительно, между бывшим лидером Украины Петром Порошенко, бывшим вице-президентом США Джо Байденом, а также экс-главой Госдепа Джоном Керри.

Компрометирующие аудиозаписи были обнародованы во время пресс-конференции 19 мая внефракционным депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачом. По его словам, они были сделаны в 2015-2016 годах, когда все три фигуранта скандальной истории находились у власти. Как утверждает Деркач, голоса на пленке принадлежат Петру Порошенко, Джо Байдену и Джону Керри. Депутат пояснил, что получил материалы от «журналистов-расследователей», фамилии которых он не назвал. Тем не менее, депутат уточнил, что вполне доверяет своим источникам.

«По их словам, запись разговоров делал лично Петр Алексеевич [Порошенко], что, по мнению журналистов, очевидно и без каких-либо экспертиз при прослушивании», - подчеркнул он.

Исходя из содержания пленок, стороны обсуждают вопросы внутренней политики Украины. Так, на одной из записей разговора от 22 марта 2016 года, по утверждениям Деркача, Байден обещает Порошенко 1 миллиард долларов в случае замены генерального прокурора Виктора Шокина, который «заблокировал реформу очищения генпрокуратуры». В аудиозаписи Порошенко спрашивает Байдена, подойдет ли на этот пост тогдашний лидер его фракции в Верховной Раде Юрий Луценко, который вскоре и занял это кресло.

Шокин, отправленный украинским парламентом в отставку в 2016 году, пытался обжаловать свое увольнение в судебных инстанциях, но безрезультатно. Впоследствии экс-генпрокурор заявлял, что причиной отставки стало расследование коррупционных действий по отмыванию крупных сумм руководства компании Burisma, в которое входил сын Джо Байдена - Хантер.

Еще один факт, который стал известен из якобы разговоров Байдена и Порошенко, – рекомендации американцев национализировать принадлежавший олигарху Игорю Коломойскому «ПриватБанк» до прихода к власти президента США Дональда Трампа, что и было сделано в декабре 2016 года.

Кроме того, Порошенко и Байден якобы обсуждали отставку премьер-министра Украины Арсения Яценюка в феврале 2016 года, хотя произошло это только в апреле. Деркач считает, что этот разговор можно квалифицировать как государственную измену. Покидая пост, глава правительства утверждал, что политический кризис, который привел к его отставке, был «создан искусственно».

После того, как скандальные записи разговоров были представлены общественности, Байден и Порошенко стали оправдываться. К примеру, представители штаба нынешнего кандидата в президенты США от Демократической партии назвали обнародование материалов «давней попыткой нанести вред бывшему вице-президенту», а также усмотрели в случившемся «российский след». «Это не больше, чем дырка от бублика, которая не получила огласки», - заявил спикер Байдена Эндрю Бейт.

Тем самым, демократы недвусмысленно дали понять, что скандал, по их версии, инициирован спецслужбами Москвы в целях подыграть нынешнему президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Представители партии Порошенко также назвали записи сфабрикованными. «По сути, это российская провокация, которая не имеет ничего общего с действительностью. Ее цель - подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, за 5 лет выстроенную президентом Петром Порошенко, вернуть наше государство в зону российского влияния и ослабить международную проукраинскую коалицию», - прокомментировали они, назвав депутата Деркача «представителем пятой колонны, известного связями с Россией».

Президент Украины Владимир Зеленский, со своей стороны, заявил, что реагировать на информацию о том, что Байден якобы влиял на Порошенко при принятии определенных решений должны правоохранительные органы. Впрочем, офис генпрокурора Украины уже внес в Единый реестр досудебных расследований сведения по «пленкам Деркача». Разбирательство было начато по двум статьям Уголовного кодекса Украины - о государственной измене и злоупотреблении властью.

На этот раз к очередному политико-коррупционному скандалу на Украине приковано международное внимание, хотя, как представляется многим, прежде всего, в его основе внутренняя борьба нового и старого президентов страны. То, что в нем фигурирует имя Байдена, человека, который имеет шансы стать хозяином Белого Дома, заставляет следить за перипетиями киевской политики не только Россию, но и ту же Турцию.

Однако несмотря на широкий резонанс, едва ли обнародование «пленок Деркача» о «взаимовыгодных отношениях» Порошенко и Байдена серьезным образом повлияет на ситуацию как в самой Украине, так и, тем более, в СШA. Скандал может сыграть на руку Трампу, для которого Джо Байден станет соперником на выборах в этом году. Но очевидно, что он не заслонит эпидемии коронавируса и последовавшие за ней огромные экономические проблемы и не остановит массовые протесты из-за убийства полицейскими чернокожего афроамериканца.