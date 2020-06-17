Турецкие вооруженные силы в рамках антитеррористической операции «Коготь тигра» продолжают наносить точные удары по объектам террористов РПК в районе Хафтанин на севере Ирака, сообщило в среду на своей официальной странице в Twitter Министерство национальной обороны Турции.

Представители ведомства также распространили видеокадры из зоны проведения операции. Решение о ее начале было принято в ответ на участившиеся случаи атак и обстрелов турецких военных баз в регионе.

На первом этапе операции уничтожено более 150 объектов террористов, задействованы самоходные установки «Шторм» и зенитно-ракетные комплексы. Турецкий спецназ действует при поддержке боевых вертолётов, ударных и разведывательных беспилотников, а также средств огневой поддержки.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар, координирующий действия вооруженных сил, выразил уверенность в успешности действий отрядов ВС Турции в горных районах севера Ирака.

Ранее Турция успешно провела другую антитеррористическую операцию - «Коготь орла», в результате которой были нанесены удары по объектам PKK в районе горного хребта Кандиль на северо-западе Ирака, а также города Синджар и еще нескольких других населенных пунктов.

По сообщениям Минобороны Турции, были уничтожены более 80 объектов террористов, включая убежища, схроны и укрытия в пещерах. В заявлении ведомства также подчеркивается, что наступательные боевые действия были проведены в рамках норм международного права, позволяющих совершать подобные операции в целях самообороны.

С 1984 года, когда РПК впервые совершила кровавые преступления в Турции, и до марта 2020 года от рук террористов погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

РПК признана террористической организацией не только в Турции, но и в США и странах Евросоюза. Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся в регионе ситуации, РПК продолжает вооруженные нападения. В последние годы террористическая организация стремится переложить ответственность за преступления в регионе на свои ответвления, в частности в Сирии.