ТУРЦИЯ
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Делегация Турции посетила Триполи с визитом дружбы
В ходе встречи были затронуты события в Ливии, усилия международного сообщества по урегулированию текущего конфликта в стране, а также вопросы развития двусторонних отношений
Делегация Турции посетила Триполи с визитом дружбы
Делегация Турции посетила Триполи с визитом дружбы / Others
18 июня 2020 г.

Премьер-министр признанного международным сообществом Правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж принял в Триполи высокопоставленную делегацию из Турции, в состав которой вошли министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр финансов Берат Албайрак, пресс-секретарь Президента Ибрагим Калын, глава национальной разведки Хакан Фидан и ряд других турецких чиновников.

В аэропорту ливийской столицы турецкую делегацию встречал глава МИД Ливии Мухаммед Тахир Сияла.

В ходе переговоров были затронуты события в Ливии, усилия международного сообщества по урегулированию текущего конфликта в стране, а также вопросы развития двусторонних отношений между дружественными странами.

Кроме того, между делегациями двух государств состоялся обмен мнениями по привлечению турецких государственных и частных компаний к инвестированию и реализации проектов по восстановлению инфраструктуры Ливии и разработке нефтяных месторождений.

Встреча была также посвящена выполнению условий меморандума о взаимопонимании в области безопасности и военной сфере, подписанного между двумя странами в ноябре 2019 года, в частности, в том, что касается сотрудничества в укреплении обороноспособности Ливии.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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