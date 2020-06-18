Турецкий дипломат Волкан Бозкыр избран председателем 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая начнется в сентябре. За его кандидатуру проголосовали представители 178 стран-участниц Объединенных наций.

Таким образом, Волкан Бозкыр стал первым в истории дипломатом из Турции, избранным на высокую должность. Он сменит на посту постоянного представителя Нигерии при ООН Тиджани Мухаммада-Банде, который руководил работой 74-й сессии.

По этому случаю президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с постпредом Турции при ООН Феридуном Синирлиоглу.

Как сообщили в Управлении по связям администрации президента Турции, в ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросу избрания кандидата от Турции на пост председателя 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства поздравил турецких дипломатов с выдающимся событием и выразил надежду на успешную деятельность Бозкыра в новой должности.

Волкан Бозкыр родился 22 ноября 1950 года в Анкаре. В настоящее время дипломат возглавляет Комитет по внешней политике парламента Турции. Ранее он занимал пост министра по делам Евросоюза и главы делегации Турции на переговорах с Брюсселем. В течение почти 40 лет дипломатической службы Бозкыр работал в турецких диппредставительствах в Германии, Ираке, США и Румынии.