Утром 6 июня израильско-американский Фонд гуманитарной помощи Газы (GHF) объявил о закрытии гуманитарных центров распределения продовольствия. Однако это не оказало серьезного влияния на жизнь местных жителей, сообщил журналист и житель Хан-Юнуса Ахмад ан-Наджар в беседе с Al Jazeera. По его словам, эти центры нанесли больше вреда палестинцам, чем пользы.

«Говорить о закрытии центров — абсурд, будто они на самом деле помогали, — сказал он. — Людей, которые погибли под израильским огнем в очередях за хлебом гораздо больше, чем тех, кто реально получил помощь».

За последние дни израильские силы несколько раз открывали огонь по людям, пытавшимся получить помощь. По данным Минздрава Газы, 5 июня погибло не менее 50 палестинцев, стоявших в очередях за хлебом. На одной из улиц Газы очевидцы нашли тело мужчины, которого разорвало взрывом — он ехал на велосипеде за мукой. Среди жертв есть дети.

По словам ан-Наджара, его сосед их Хан-Юнуса получил огнестрельное ранение в одном из таких пунктов, когда пытался достать еду для своей семьи. Ранее этот человек владел рестораном, но после начала израильского вторжения остался без средств к существованию.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые признал, что израильские власти вооружают банды, враждебные ХАМАС. Это заявление прозвучало после очередной серии израильских авиаударов по сектору Газа, в результате которых погибли по меньшей мере 52 человека.

Нетаньяху заявил, что сотрудничество с вооруженными группами, такими как «Народные силы» под руководством Ясера Абу-Шабаба, одобрили израильские службы безопасности. Эти группировки, по данным газеты Haaretz, состоят примерно из 100 человек и действуют с негласной поддержкой армии Израиля. Некоторые из них охраняют склады и маршруты поставок в распределительные центры GHF, поддерживаемые США и Израилем.

Однако израильская оппозиция обвиняет власти в том, что они намеренно стравливают людей между собой и поощряют убийства. Представители гуманитарных организаций сообщают о случаях грабежей и нападений со стороны этих группировок.



