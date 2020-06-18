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Финал Лиги чемпионов сезона 19/20 перенесен из Петербурга в Стамбул
Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил места проведения финальных матчей Лиги чемпионов в следующие четыре года
Финал Лиги чемпионов сезона 19/20 перенесен из Петербурга в Стамбул
Финал Лиги чемпионов сезона 19/20 перенесен из Петербурга в Стамбул / Others
18 июня 2020 г.

Финальный матч сезона 2019/20 Лиги чемпионов состоится в Стамбуле в 2021 году, сообщил исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Все запланированные финальные матчи перенесены на один год. В 2022 году финал главного клубного турнира Европы примет Санкт-Петербург, в 2023-м - Мюнхен, в 2024-м Лондон. Финал чемпионской Лиги текущего сезона пройдет 23 августа в португальском Лиссабоне.

Сезон 2019/20 Лиги чемпионов продолжится, начиная с четвертьфинальных встреч, с 10 по 21 августа в 4 городах Германии : Гельзенкирхене, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Кельне. Завершение сезона 2019/20 Лиги чемпионов намечено на 12-23 августа в формате «Финала восьми» в Лиссабоне.

УЕФА 17 марта принял решение о переносе чемпионата Европы из-за пандемии коронавируса. Турнир, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля, состоится в период с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Матчи пройдут в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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