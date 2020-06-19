Оппозиционные силы Сирии обвинили режим Башара Асада в провальной экономической политике, которая ввергла страну в глубокий финансовый кризис и привела к рекордным показателям девальвации сирийского фунта.

По словам главы временного правительства Абдуррахмана Мустафы, представители умеренной оппозиции проводят переговоры с властями Турции с целью частичного перехода к торговым операциям в турецкой лире.

«Режим Асада воюет с сирийским народом. Недальновидная политика Дамаска разрушила экономику. Народ обнищал. Если в конце 2019 года один доллар стоил 1000 сирийских фунтов, то сегодня американская валюта продается по курсу 4000 тысячи сирийских фунтов», - отметил Мустафа.

Он добавил, что последствия девальвации сирийского фунта бьют по всей стране.

«С октября 2019 года мы начали рассматривать возможность перехода к более устойчивой валюте в подконтрольных оппозиции районах севера Сирии. На фоне девальвации мы приняли решение помочь населению сохранить свои сбережения, провели переговоры с турецкими властями. Вводим в оборот турецкую лиру, желающие могут приобрести наиболее востребованные мелкие купюры турецкой лиры в почтовых отделениях», - констатировал глава правительства.

Решение принято в интересах народа, так как в ближайшем будущем фунт вновь обесценится на фоне введенного в силу в США так называемого «Закона Цезаря» о защите гражданских лиц в Сирии, - подчеркнул он.