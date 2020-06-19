В этом году на фоне охватившей весь мир пандемии коронавируса и исходящих от нее серьезных угроз здоровью населения на Красной площади в Москве и в регионах 9 мая не состоялся праздничный военный парад с чествованием ветеранов. Президент Владимир Путин, не отменяя многолетнюю традицию, перенес его на более позднюю дату - 24 июня.

В преддверии важной даты глава государства написал посвященную 75-летию победы во Второй мировой войне статью для американского журнала The National Interest, который, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, «читают умные и солидные люди».

Путин обосновал свое решение ответственностью перед прошлым и будущим и желанием, чтобы трагедия не повторилась. В материале под названием «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» Президент представляет свой взгляд на историю и причины ее начала, а также объясняет, почему для России 9 мая является таким важным праздником.

Глава государства напомнил, что на саммите лидеров СНГ в 2019 году участники пришли к единому мнению о решающей роли советского народа в победе над нацистами. «Важно передать будущим поколениям память о том, что нацисты были побеждены, в первую очередь, советским народом», - отметил Путин.

В этой связи обвинения СССР, наряду с нацистской Германией, в развязывании войны, указанные в резолюции Европарламента 2019 года, глава РФ назвал скандальными. «Это значит, что нам давно пора пересмотреть уроки прошлого. Действуя по привычке, некоторые политики поспешили заявить, что Россия пытается переписать историю. Но им не удалось опровергнуть ни одного факта, ни одного аргумента», - говорится в статье.

По словам Путина, Москва и далее будет «твердо отстаивать историческую правду о Второй мировой войне, основанную на фактах». Он также призвал открывать архивы, в которых хранятся документы, чтобы выяснить все истинные причины самого кровопролитного конфликта в истории.

Российский лидер считает, что ответственность за начало войны в той или иной степени несут все ведущие страны тогдашнего мира. «Каждый из них совершал роковые ошибки, высокомерно полагая, что может перехитрить других», - отметил Путин.

Он также указал, что война не началась внезапно, ее причинами стали «государственный эгоизм, трусость и нежелание политиков искать компромисс». При этом Путин отметил, что не собирается брать на себя роль судьи, оправдывать или обвинять кого-то.

О внимании Президента России к исторической точности говорит, помимо всего прочего, недавно подписанный им федеральный закон о переносе официальной даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Инициатива, по его словам, направлена на сохранение исторической справедливости, а также на увековечение памяти погибших.

Кроме того, ранее Путин неоднократно поднимал тему патриотизма, в частности, называя его единственно возможной идеологией современного демократического общества. По его мнению, российская национальная идея заключается в патриотизме как служении развитию страны. При этом глава государства призывал обращаться не только к героическому прошлому России, но и стремиться к будущим успехам.