Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что «американское владение» атомными электростанциями стало бы «лучшей защитой» для них. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По ее словам, Трамп обсудил с Зеленским электроснабжение Украины и атомную энергетику.

«Он сказал, что США могли бы оказать значительную помощь в реализации этих планов, учитывая их опыт в области электроэнергетики и коммунальных услуг. Американское владение этими станциями было бы лучшей защитой для инфраструктуры», — заявила Левитт.

Кроме того, Зеленский запросил дополнительные системы ПВО, включая зенитные комплексы Patriot. Трамп «согласился работать с ним, чтобы найти доступные варианты, в частности, в Европе».

Стороны также обсудили ситуацию в Курске. Левитт сообщила, что лидеры договорились о тесном обмене данными между своими военными штабами по мере развития событий.

Кроме того, Трамп пообещал «тесно сотрудничать» в вопросе возвращения украинских детей, вывезенных на территорию России.

По словам Левитт, оба президента согласились, что прекращение взаимных ударов по энергетической инфраструктуре, которое поддержал Зеленский, может стать первым шагом к полному окончанию войны и обеспечению безопасности.

Ранее Трамп охарактеризовал разговор с Зеленским как «очень хороший» и добавил, что значительная часть беседы была посвящена его предыдущему разговору с Путиным «с целью согласования запросов и потребностей России и Украины».