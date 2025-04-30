ПОЛИТИКА
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Украина эвакуирует села
Восточная часть Днепропетровской области, еще недавно отдаленная от фронта, оказалась под угрозой наступления российских войск
Украина эвакуирует села
Регион, ранее считавшийся отдаленным от линии фронта, оказался под угрозой продвижения российских войск / AFP
30 апреля 2025 г.

Украинские власти во вторник объявили об эвакуации семи населенных пунктов в восточной части Днепропетровской области. Регион, ранее считавшийся отдаленным от линии фронта, оказался под угрозой продвижения российских войск со стороны соседней Донецкой области.

По данным местной военной администрации, эвакуация затрагивает три села в общине Новопавловка и еще четыре в Межевской общине. Новопавловка, расположенная примерно в 10 км от линии фронта, до войны насчитывала 3 500 жителей — сейчас там остаются около 100 человек, в том числе двое детей.

Глава Днепропетровской ОВА Николай Лукашук заявил, что на территории области российских войск пока нет, а украинская армия удерживает позиции. Однако 26 апреля в Новопавловке был зафиксирован удар российского дрона, в результате которого погиб местный житель.

Ранее, 25 апреля, было принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из сел восточнее Межевской общины. Такие меры украинские власти регулярно принимают в зонах, приближающихся к линии боевых действий, особенно на фоне роста интенсивности российских авиаударов и параллельных усилий США по продвижению переговоров о прекращении огня.

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