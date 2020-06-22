Турция является наиболее подготовленной средиземноморской страной для приема туристов с точки зрения действующих мер безопасности против COVID-19, передает агентство Anadolu слова министра туризма и культуры страны Мехмета Нури Эрсоя.

Он также отметил, что власти готовы открыть границы для туристов из России с 15 июля. Перед началом туристического сезона, по его словам, была проведена подготовка инфраструктуры с учетом всех необходимых мер безопасности.

По словам главы ведомства, Анталья, которая является самым популярным направлением у туристов из России и стран СНГ, входит в число регионов с наименьшим количеством новых случаев заражения COVID-19. Всего с 11 марта здесь были инфицированы около 500 человек.

На сайте, созданном Управлением по коммуникациям Администрации Президента для публикации данных о борьбе с коронавирусом, сообщается, что среди туристов в Турции растет спрос на более изолированные маршруты для путешествия.

Люди предпочитают включать в план отпуска мероприятия, которые позволят им соблюдать социальную дистанцию. Например, одним из самых популярных видов отдыха стал пеший туризм. Фригийская долина в Афьон-Эскишехире, Карагель в Артвине, Тараклы в Сакарье, Иннеада в Кыркларели, Едигеллер в Болу, Каньон Нарман в Эрзуруме – это далеко не полный список всех мест, где можно уединиться с природой.

Для любителей кемпинга рекомендуются такие живописные места в Турции как Шиле и Агва в Стамбуле, Бозджаада в Чанаккале, горы Каз в Балыкесире, Едигеллер в Болу, Акьяка в Мугле.