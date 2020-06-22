От взрыва газа в Киеве погибло три человека

От взрыва газа в Киеве погибло три человека, пятеро пострадали. 21 июня в 10:00 из-за утечки в Дарницком районе украинской столицы произошел взрыв в многоэтажке, в результате которого разрушены 4 этажа. Спасатели эвакуировали 23 человека, еще троих вытащили из-под завалов. Поисковые работы продолжаются. 45 жителям пострадавшего дома предоставили временное жилье. Прокуратура возбудила уголовное дело. #Украина #Киев #Взрыв