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От взрыва газа в Киеве погибло три человека
От взрыва газа в Киеве погибло три человека, пятеро пострадали. 21 июня в 10:00 из-за утечки в Дарницком районе украинской столицы произошел взрыв в многоэтажке, в результате которого разрушены 4 этажа. Спасатели эвакуировали 23 человека, еще троих вытащили из-под завалов. Поисковые работы продолжаются. 45 жителям пострадавшего дома предоставили временное жилье. Прокуратура возбудила уголовное дело. #Украина #Киев #Взрыв
От взрыва газа в Киеве погибло три человека / Others
22 июня 2020 г.
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