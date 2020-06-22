ПОЛИТИКА
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Новинки оборонпрома Турции покажут на виртуальной выставке в ноябре
Около 500 компаний оборонной и авиационной промышленности покажут свою продукцию в Стамбуле виртуально. Из-за коронавируса выставку решили сделать в онлайн-режиме в ноябре. Доступ на нее будет возможен через специальное приложение.
Около 500 компаний оборонной и авиационной промышленности покажут свою продукцию в Стамбуле виртуально. Из-за коронавируса выставку решили сделать в онлайн-режиме. Доступ на нее будет возможен через специальное приложение. / Others
22 июня 2020 г.
Истории
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