22 июня 2020 г.
ПОЛИТИКА
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Новинки оборонпрома Турции покажут на виртуальной выставке в ноябре
Около 500 компаний оборонной и авиационной промышленности покажут свою продукцию в Стамбуле виртуально. Из-за коронавируса выставку решили сделать в онлайн-режиме в ноябре. Доступ на нее будет возможен через специальное приложение.
Около 500 компаний оборонной и авиационной промышленности покажут свою продукцию в Стамбуле виртуально. Из-за коронавируса выставку решили сделать в онлайн-режиме. Доступ на нее будет возможен через специальное приложение. / Others
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