Новинки оборонпрома Турции покажут на виртуальной выставке в ноябре

Около 500 компаний оборонной и авиационной промышленности покажут свою продукцию в Стамбуле виртуально. Из-за коронавируса выставку решили сделать в онлайн-режиме в ноябре. Доступ на нее будет возможен через специальное приложение.