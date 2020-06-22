«Новая газета» опубликовала расследование гибели российского солдата Владимира Скопинова в конце января 2020 года якобы при выполнении военных задач в Ливии.

Об этом свидетельствует фотография бойца, опубликованная в социальной сети «ВКонтакте» на странице сообщества «Имперский легион» и «Мемориал героев ДНР/ЛНР» c подписью «Воевал на Донбассе, погиб в Ливии в январе 2020 года».

О ранних годах 39-летнего уроженца Санкт-Петербурга мало что известно. До военной службы, как пишет «Новая газета», он работал в городских строительных организациях, а затем служил по контракту в Киркинесской бригаде морской пехоты. В 2015 году Скопинов под позывным «Морпех» воевал на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов в составе «Имперского легиона», где был ранен в ногу. Этот инцидент подтверждается фотографиями и воспоминаниями его сослуживцев.

В ходе расследования «Новая газета» выяснила, что летом 2017 года Владимир Скопинов в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» воевал в Сирии, а затем, предположительно, и в Ливии, где впоследствии и умер. Информацию о смерти сына в Ливии подтвердила изданию мать погибшего – Татьяна Скопинова. Она сообщила, что ее сын последние три года служил в «секретных войсках», о которых ничего не рассказывал, воевал в Сирии, а в декабре 2019 года был отправлен в Ливию.

«Мама, меня отправляют в Африку. В Сирии стали мало платить, мне надо деньги заработать», - вспоминает Татьяна Скопинова слова сына.

О гибели Владимира 27 января также сообщил в соцсетях его сослуживец по Донбассу Вадим Васильев, который отказался отвечать на просьбу журналистов предоставить больше сведений о деятельности Скопинова в Ливии. При этом, мать умершего бойца показала так называемый «окопный крест» группы «Вагнера» с выгравированным личным номером М-3696 за службу в Сирии и еще одну медаль с надписью на арабском языке.

Очевидных доказательств смерти Скопинова именно в Ливии на данный момент не имеется. Однако ранее мировые СМИ не раз писали об участии российских наемников в боях в арабской стране. В 2019 году агентство Bloomberg опубликовало данные,подтверждающие информацию о том, что россияне действуют в Ливии в составе ЧВК «Вагнер». В том же году «Медуза» сообщила,что только в сентябре того же года в Ливии погибли от 10 до 35 российских наемников.

Власти России официально занимают нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя дипломатические связи и с признанным международным сообществом Правительством национального согласия (ПНС), и с мятежным военачальником Халифой Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН, на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Вагнер», за которой стоит российский бизнесмен Евгений Пригожин.

В докладе, в частности, говорится о том, что российские граждане присутствуют в Ливии с 2018 года, «оказывая техническую поддержку в ремонте военных машин и участвуя в боевых операциях». Наемники ЧВК «Вагнер» работают наводчиками артиллерии, снайперами и «дают консультации в области противодействия электронному наблюдению». По данным ООН, в составе «Вагнера», кроме россиян, воюют граждане Беларуси, Молдовы, Сербии и Украины.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН ПНС под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем главы ЛНА Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытался захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. За последние 2 месяца ЛНА понесла ряд тяжелых поражений.