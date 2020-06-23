Турецкая делегация во главе с пресс-секретарем президента Турции Ибрагимом Калыном провела в Киеве переговоры в администрации лидера Украины. Киев на встрече представлял глава офиса Президента Андрей Ермак.

В ходе переговоров рассмотрены перспективы турецко-украинских отношений и реализация имеющихся договоренностей.

Основное внимание уделено проектам, направленным на укрепление двусторонних отношений и сотрудничества, подготовке к XII заседанию Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству (TEİK) и возобновлению диалога по Соглашению о свободной торговле.

Кроме того, делегации обсудили сотрудничество двух стран в сфере оборонной промышленности в 2020 году.

Украинская сторона дала высокую оценку поддержке Турцией суверенитета и территориальной целостности страны, а также защите прав и интересов крымских татар.