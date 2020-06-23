Турция вошла в пятерку ведущих центров мира по количеству туристов, приезжающих в страну на лечение. Данные приводит сайт Ассоциации российских и турецких бизнесменов (RTIB).

Несмотря на то, что в начале года пандемия коронавируса негативно сказалась на секторе медицинского туризма, с 20 мая Турция смогла открыть границы для иностранных пациентов.

Президент Совета Ассоциации развития оздоровительного туризма Турции Кексал Хологлу заявил, что после того, как эпидемия пошла на спад, страна уже приняла около 3 тысяч пациентов из-за рубежа.

В прошлом году власти Турции сконцентрировали усилия вокруг развития медицинского туризма, благодаря чему приток пациентов вырос на 40%. В течение 2019 года частные и государственные больницы и оздоровительные учреждения приняли около 1,5 миллиона иностранных пациентов. 60% прибыли из стран Ближнего Востока, 20% - из России и Украины, 10% - из Европы, 5% - из Африки и др.

Общая выручка составила 6 миллиардов долларов, а средние расходы на одного человека - примерно 4 тысячи долларов.

Исходя из вышеуказанных данных, Турция занимает четвертое место среди стран мира в секторе оздоровительного туризма по количеству пациентов, прибывших из-за границы. Первое место в этом списке у Индии, на втором – Малайзия, Таиланд - на третьем.

Турция заявляет, что стремится стать ведущей страной в мире в этой сфере. «У нас есть серьезный потенциал, чтобы стать лучшими в этой области. Если мы все будем делать правильно, то нам удастся стать первыми», - отметил Хологлу.

По его словам, в Турции в последние годы идет ускоренный процесс развития медицинских технологий. «Помимо уже существующих 650 клиник, открываются новые медицинские центры. Все они оснащены современным высокотехнологичным оборудованием, и пациенты могут завершить все процедуры за день. Попасть на прием к врачу-специалисту можно также очень быстро без утомительных ожиданий. В других странах таких возможностей нет», - добавил он.

Хологлу подчеркнул, что сейчас в стране ведется работа над созданием отдельного ведомства - Министерства оздоровительного туризма. Оно будет заниматься всеми необходимыми вопросами развития этого сектора в Турции.