Поездка российского социолога Максима Шугалея в Ливию является частью усилий по распространению влияния на события в стране со стороны петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, который стоит за ЧВК «Вагнер», заявил в интервью газете The New York Times эксперт Российского совета по международным делам, арабист Кирилл Семенов.

По его словам, в Ливии «российские военные занимают одну позицию, Кремль - другую, а структуры Пригожина – третью». Он добавил, что «иногда они совпадают, а иногда сталкиваются».

Социолог Максима Шугалея и его коллега - переводчик Самера Суэйфан (гражданин РФ и Иордании) были арестованы в мае 2019 года военизированной группировкой RADA, формально подчиняющейся признанному международным сообществом Правительству национального согласия (ПНС). Ливийские власти считают, что россияне пытались добиться встречи с Сайфом аль-Исламом Каддафи - сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи, а также вмешаться в президентские выборы в стране. Третий подозреваемый бежал из Ливии до того, как двое других были задержаны, и уже вернулся в Россию.

По мотивам поездки российского социолога в Ливию был снят художественно-документальный фильм под названием «Шугалей», премьера которого состоялась в мае с. г. на одном из центральных телеканалов РФ.

После смерти Муаммара Каддафи в Ливии сформировалось двоевластие: на западе страны базируется признанное ООН ПНС под руководством премьер-министра Фаиза Сараджа, а на востоке - временный кабинет, который находится под контролем главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. С апреля 2019 года он безуспешно пытается захватить Триполи. Его активно поддерживают ОАЭ, Иордания, Египет и отчасти Франция. За последние 2 месяца Хафтар потерпел ряд серьезных поражений.

Москва официально занимает нейтральную позицию в «ливийском вопросе», сохраняя связи и с ПНС, и с Хафтаром. В то же время, как следует из доклада ООН, на стороне ЛНА воюют до 1200 наемников из частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.