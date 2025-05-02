Британское правительство заявило в Международном суде ООН в Гааге, что Израиль обязан предоставить Международному Комитету Красного Креста (МККК) доступ к палестинским заключенным. Лондон подчеркнул: Тель-Авив обязан сделать это независимо от того, отказывает ли ХАМАС, как утверждает израильская сторона, в доступе к заложникам.

На четвертый день слушаний юрист Салли Лангриш подчеркнула: «Существуют многократные достоверные сообщения о жестоком обращении с палестинцами в израильском заключении с 7 октября 2023 года». Она заявила, что тезис Израиля о том, что ХАМАС якобы отказывается сотрудничать с гуманитарными структурами «не оправдывает нарушения Израилем Женевских конвенций».

Британия также встала в оппозицию к США и Израилю, заявив, что Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) остается «нейтральной и беспристрастной» организацией, с которой Израиль обязан сотрудничать для оказания гуманитарной помощи.

«Израиль должен обеспечить полный, безопасный и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи в Газе, включая еду, воду, электричество и медицинскую помощь», — подчеркнула Лангриш.

Эта позиция отражает решимость Лондона придерживаться международного права, несмотря на возможные разногласия с союзниками. Она также подчеркивает расхождение во мнениях между Великобританией и США — американские представители накануне в суде поддержали израильскую блокаду.

Со 2 марта Израиль полностью перекрыл поставки помощи в Газу, где, по оценкам ООН, 2 млн человек страдают от нехватки продовольствия и лекарств. Суд по запросу Генассамблеи ООН рассматривает, обязан ли Израиль пускать гуманитарные организации и сотрудничать с БАПОР.

Израиль и США утверждают, что БАПОР якобы утратил нейтралитет из-за связей с ХАМАС. Однако Лангриш подчеркнула: «Великобритания считает, что БАПОР удовлетворяет критериям нейтральности по статье 59 Четвертой Женевской конвенции».

Она также напомнила, что по международному праву оккупирующая держава — Израиль — обязана обеспечивать поставки продовольствия и медикаментов на оккупированные территории. И эта обязанность «не зависит от политических обстоятельств и требует полного содействия».

Кроме того, Израиль, как утверждает британская сторона, должен гарантировать безопасность гуманитарных организаций, если помощь передается через третью сторону.



