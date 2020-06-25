Турция выработала общий подход с Россией и Китаем относительно совместных клинических испытаний вакцины от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа на брифинге по итогам заседания Научного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Министр отметил, что в сотрудничестве по данному вопросу с Россией достигнут больший прогресс.

По словам главы ведомства, продолжающиеся в Турции работы над созданием вакцины от COVID-19 приносят успешные результаты, однако говорить о начале клинических испытаний можно будет не ранее сентября-октября.

Коджа также отметил, что до настоящего времени в Турции выздоровели и были выписаны из больниц в общей сложности 164 234 пациента с коронавирусной инфекцией. В то же время за последние сутки подтверждено еще 24 летальных исхода от COVID-19, а общее число жертв заболевания достигло 5 025.

Министр добавил, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 191 657, поскольку еще у 1492 человек тесты на вирус дали положительный результат. Таким образом, число выздоровевших от заболевания превышает количество новых случаев заражения.

Пандемия началась с обнаружения в конце декабря 2019 года в городе Ухань провинции Хубэй центрального Китая первых случаев пневмонии неизвестного происхождения.

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Согласно данным Worldometers на утро 25 июня, всего в мире зафиксировано 9 535 219 случаев заражения коронавирусом, скончались 485 187 человек.