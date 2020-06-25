12 июня в селении Дружба Гудермесского района в Чечне умерла 23-летняя мать троих детей и беременная четвертым ребенком Мадина Умаева. Похороны прошли в ту же ночь, несмотря на то, что это противоречит ритуальным нормам погребения на Кавказе, где после захода солнца проводить церемонию не принято.

Такая спешка еще больше укрепила версию об умышленном убийстве. Мало кто сомневается, что Умаева была избита до смерти своим мужем. Однако у его родственников нашлось свое объяснение случившемуся: девушка упала с лестницы во время эпилептического припадка и умерла от удара. При этом, по словам матери умершей Хутмат Давлетмирзаевой, жертва не имела хронических заболеваний, которые могли бы вызвать скоропостижную смерть. Когда она приехала в Гудермес из соседнего Аргуна, тело ее дочери уже была готово к погребению.

«Тело было завернуто в саван, я видела только лицо», - рассказала Хутмат. Несмотря на уговоры матери подождать до следующего дня, Мадину похоронили ночью.

Родственники женщины утверждают, что она подвергалась систематическому насилию со стороны мужа и его семьи, из-за чего часто сбегала в родительский дом, но каждый раз возвращалась из-за детей, которые в случае развода по кавказским обычаям остались бы с отцом.

В день гибели у Умаевой и родных ее мужа случился конфликт: женщина без разрешения купила на пособие одежду и телевизор для детей. Сначала ее отругали родители супруга, а затем и сам муж Висхаджи Хамидов, которого вызвали домой по телефону. По словам соседей, из дома в день смерти Умаевой в течение нескольких часов доносились крики молодой женщины.

Сначала мать погибшей заявила о том, что ее дочь умерла в результате домашнего насилия и обратилась в правозащитную организацию с просьбой расследовать дело, однако после встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым сразу извинилась. Это было показано в эфире ЧГТРК «Грозный» вечером 23 июня.

В сюжете, посвященном обстоятельствам смерти Мадины Умаевой, Кадыров также объявил результаты вскрытия тела женщины. По его словам, признаков насильственной смерти обнаружено не было, хотя мать умершей утверждала, что видела шрам на теле.

Кадыров попросил рассказать ему о первоисточнике информации об убийстве. «Мы узнаем, кто звонил, Следственный комитет выпишет разрешение, ФСБ возьмет распечатку, это до шести месяцев сохраняется, мы прочитаем, все узнаем», - сказал он.

Кроме того, комментируя ситуацию со смертью Умаевой, глава Республики заявил, что молодая женщина «должна была цепляться за свой брак». «Когда замужем, бывают и споры, и ссоры, и бывает, что муж побивает», - заключил он.

Со своей стороны, фельдшер скорой, бегло осмотревший тело погибшей, заявил, что пульса не было, но признался, что видел только лицо, руки и ноги. Имам местной мечети, проводивший обряд погребения, объяснил спешку с похоронами угрозой коронавируса и жарой.

На данный момент точная причина смерти Умаевой официально не установлена: результаты эксгумации тела будут готовы примерно через полторы недели. Однако в социальных сетях активно муссируется альтернативная объявленной по телевизору версия случившегося.

Некоторые даже считают, что женщина была похоронена еще живой, когда находилась без сознания после побоев, о чем, по их мнению, свидетельствуют пятна крови, появившиеся на саване во время погребения. Прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров на это ответил, что за прижизненное кровотечение люди приняли последствия «разложения тела».

Согласно данным исследования Фонда имени Генриха Белля «Жизнь и положение женщин на Северном Кавказе», опубликованного в 2015 году, в Чеченской республике 11% опрошенных (женщин) указали, что иногда подвергаются избиению, 28% время от времени получают пощечины или удары, а 8% ответили, что однажды были изнасилованы либо принуждались к сексу. Также 27% женщин признались, что вышли замуж под давлением родителей, в самой старшей возрастной группе (60+) таких больше 40%.

Установить точную статистику по домашнему насилию на Северном Кавказе невозможно. Большинство жертв предпочитают скрывать происходящее с ними, чтобы, как они утверждают, избежать позора или не потерять детей. И только когда ситуация доходит до крайностей, таких как убийство, о проблеме начинают говорить вслух, как в случае со смертью Мадины Умаевой.