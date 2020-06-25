Хотя «Северный поток-2» не устраивал ни одну из последних двух американских администраций, но реальное сопротивление газопроводу решился оказать «агент Кремля» Дональд Трамп. После долгих совещаний и мытарств к новому 2020 году глава Белого Дома подписывает оборонный бюджет, запрещающий участие иностранных компаний в проекте Nord Stream 2. Результат оказался мгновенным. Швейцарская Allseas остановила укладку трубы, даже не дожидаясь подписания документа.

Декабрьские санкции стали не просто вызовом, которыми Трамп уже много раз разбрасывался в адрес Германии, а настоящим ударом по ее экономическим интересам. Ведь «Северный поток-2» расширяет доступ ФРГ к дешевому и экологически чистому топливу в обход посредников из Польши и превращает немецкий Грайфсвальд в один из главных газовых хабов Европы, такой же как австрийскиq Баумгартен.

Тем более, в условиях пандемии и нового финансового кризиса Европе для перезапуска экономики очень нужен дешевый российский газ. Об этом на днях заявили в министерстве экономики ФРГ.

«Когда пандемия коронавируса оказывает огромное давление на страны во всем мире, не время раскручивать спираль эскалации и угрожать дальнейшим экстерриториальными санкциями, которые противоречат международному праву», — отметила пресс-секретарь Питера Альтмайера.

Надо сказать, реакция на губительное для немцев решение Трампа была более, чем сдержанная. За три дня до санкций федеральный канцлер Ангела Меркель дала понять, что никакой «ответки» не будет. «Германия не намерена отступать, но я не вижу другой возможности, кроме, как вести переговоры о том, что мы не одобряем подобной практики», — сказала она 18 декабря.

То, что американцы - жесткие переговорщики, а уж бизнесмен Трамп — тем более, известно даже международнику-первокурснику. Пока «агрессор» не получает по носу, он не успокаивается.

Тем не менее, кабинет Меркель все эти 3 года последовательно вел политику умиротворения Трампа. Никаких реальных шагов по противодействию санкциям Берлин не принял. Более того, немецкие власти в последние месяцы начали даже потакать Вашингтону. Сетевое агентство Германии отказало дать «Северному потоку-2» исключение из-под поправок к газовой директиве ЕС, что фактически может оставить трубу полупустой после сдачи в эксплуатацию.

Прикармливание зверя никакой пользы не дало. Трамп продолжил терроризировать Меркель. В Конгрессе устами сенатора от богатого сланцевым газом штата Техас Теда Круза заговорили о расширении санкций. Под ограничения теперь могут попасть «Газпром» и немецкие компании, обслуживающие укладку газопровода.

На днях глава Белого дома и вовсе намекнул на то, чтобы ФРГ сама отказалась от «Северного потока-2». Трамп возмутился тем, что «Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России». И вслед за этим миллиардер объявил о выводе из страны 9 тысяч военных.

Но и на этот выпад Берлин отреагировал мягко. Глава МИД Хайко Маас ограничился словами о том, что ФРГ «приняла к сведению» возможную эвакуацию американских войск.

Единственным более-менее жестким ответом можно было бы назвать угрозы главы комитета Бундестага по энергетике Клауса Эрнста. Он сказал о готовности ввести пошлины на американский газ, если США не прекратят давить на «Северный поток-2». Однако до реальных действий, похоже, еще очень и очень далеко.

Из краткого анализа угроз и санкций США против «Северного потока-2» и реакции на них Берлина видно, что Германия еще не готова защищать свои стратегические интересы от нападок «Большого брата». Объяснения такого поведения диктуются сразу несколькими факторами.

Во-первых, в ФРГ сосредоточен самый большой после Японии воинский контингент Пентагона, что автоматически передает часть немецкого суверенитета Соединенным Штатам. Во-вторых, на Германию оказывает давление Брюссель, Польша и другие страны-члены Евросоюза, не заинтересованные в усилении энергетического и политического присутствия России в сердце Европы. В-третьих, правящая элита ФРГ считает трансатлантическое единство и военное присутствие США основой современной политической системы и стратегии страны. В-четвертых, возможно, кабинет Меркель дожидается поражения Трампа на ноябрьских президентских выборах. И, в-последних, в условиях конфликта с Москвой из-за Крыма и Донбасса Меркель не хочется лишать себя мощной опоры в лице Вашингтона.

Страхи Германии вполне понятны, но риски США в случае раскола в немецко-американском альянсе не меньше. Вывод войск из Германии фактически лишает американцев господства на европейском континенте, создает условия для эмансипации Европы и появления критикуемой Трампом европейской армии, а также снижает нужный для Вашингтона градус напряженности между Берлином и Москвой.

Скептицизм относительно американского военного присутствия в Германии достаточно высок. Согласно опросам Forsa Institute от 2018 года, 56% немцев считают, что Европа способна самостоятельно обеспечивать свою безопасность. Так что, если бы не страхи Меркель и ее окружения, немецкое общество поддержало бы решительные шаги в отношении Вашингтона.

Примером успешного отстаивания национальных интересов для Германии могла бы быть другая страна НАТО. Напомню, что в оборонном бюджете Трампа санкции предусматривались и для «Турецкого потока». Однако Реджеп Тайип Эрдоган проигнорировал угрозы из Вашингтона и 8 января вместе с Владимиром Путиным торжественно открыл газопровод по дну Черного моря.