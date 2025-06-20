США рассматривают возможность нанесения удара по ядерному объекту в иранском Фордо с применением тактического ядерного оружия, сообщила корреспондент Fox News Джеки Хайнрик со ссылкой на представителя Белого дома.

По ее словам, в Вашингтоне не исключают этот сценарий, однако подчеркивают, что американские военные сохраняют уверенность в эффективности противобункерных бомб, способных поразить даже укрепленные подземные цели. Таким образом в Белом доме опровергли информацию The Guardian о том, что ядерный удар якобы рассматривается как единственный возможный вариант.

Ранее Axios писал, что Дональд Трамп сомневается в способности сверхмощной авиационной бомбы GBU-57 массой 13,6 тонны гарантированно уничтожить подземный комплекс, расположенный на глубине 90 метров. В Пентагоне, по данным издания, обсуждали возможность «смягчения» грунта предварительными ударами с последующим применением тактического ядерного заряда для полной ликвидации объекта.

Как сообщила Wall Street Journal, 17 июня Трамп утвердил план нанесения удара по Ирану, однако пока не отдал окончательного приказа, ожидая уступок со стороны Тегерана.

19 июня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что решение о начале военной операции может быть принято в течение ближайших двух недель.

Президент США потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции» и заявил, что американские военные полностью контролируют воздушное пространство над Ираном.

«Мы знаем, где прячется Хаменеи. Он — легкая мишень. Но сейчас у нас нет планов его убивать», — подчеркнул Трамп.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в ответ заявил, что Иран «никогда не склонит голову» перед давлением.

«Любое американское нападение приведет к серьезным и непоправимым последствиям. Иран будет решительно сопротивляться как навязанной войне, так и навязанному миру», — подчеркнул он.