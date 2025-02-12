ВОЙНА В ГАЗЕ
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Как король Иордании отреагировал на планы Трампа депортировать палестинцев из Газы?
На пресс-конференции в Белом доме король Иордании Абдалла II прокомментировал план Дональда Трампа по передаче сектора Газа под контроль США и депортации палестинского народа в соседние страны.
Как король Иордании отреагировал на планы Трампа депортировать палестинцев из Газы? / TRT russian
12 февраля 2025 г.

Абдалла II заявил о готовности как можно скорее вывезти 2 000 больных палестинских детей из Газы и отметил, что арабские лидеры встретятся в Эр-Рияде, чтобы обсудить сотрудничество с США.


Позже король вновь подчеркнул принципиальную позицию Иордании против принудительного переселения палестинцев как в Газе, так и на оккупированном Западном берегу, граничащем с его страной.


«Это единая позиция арабского мира», — написал он в посте на платформе X. «Приоритетом для всех должно быть восстановление Газы без выселения палестинцев и решение острой гуманитарной проблемы».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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