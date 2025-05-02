Европейский союз разрабатывает очередной, 17-й пакет санкций против России и координирует его с властями США. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

«Мы, европейцы, поддержим эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и я пообещал [сенатору] Линдси Грэму, что мы постараемся скоординировать эти два пакета как по существу, так и по срокам», — заявил Барро агентству AFP.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что верхняя палата Конгресса США поддержит законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, если Москва откажется от прекращения войны. Документ также предусматривает введение 500-процентных пошлин против стран, закупающих российские нефть, газ и уран.

По словам Грэма, законопроект поддержали 72 сенатора — этого достаточно, чтобы преодолеть возможное вето президента Дональда Трампа.

«(Президент РФ Владимир) Путин совершит большую ошибку, если попытается играть с Трампом», — сказал он, добавив, что документ должен вынудить Москву начать переговоры.

Барро подтвердил, что цель 17-го пакета санкций — усиление давления на Москву в случае ее отказа от перемирия.

«Путин не предпринял никаких усилий и не подал ни одного сигнала о готовности к миру», — подчеркнул он.

По его словам, Украина уже согласилась на прекращение огня без дополнительных условий, и теперь «единственным препятствием к миру является Владимир Путин».