Во вторник, 23 июня, в США официально стартовали продажи книги Джона Болтона «Комната, где это произошло» («The Room Where It Happened») - мемуары о его работе на посту советника президента США по национальной безопасности. Причиной отстранения от должности Болтона стали разногласия с Дональдом Трампом касательно внешней политики государства. Однако до выхода книги в свет, которая так огорчила главу США, невозможно было и представить масштаб этих противоречий.

Мемуары Болтона на более чем 500 страниц раскрывают до мельчайших деталей суть переговоров Трампа в Белом Доме, рассказывая о его довольно нестандартном подходе к принятию внешнеполитических решений. Администрация главы США тщетно пыталась помешать публикации разоблачающих мемуаров, обвиняя автора в разглашении государственных тайн и убеждая его убрать некоторые секретные, по их мнению, фрагменты. Многие авторитетные американские СМИ, включая The New York Times, получили электронную копию книги за неделю до того, как она попала в книжные магазины, и опубликовали отрывки со скандальными подробностями.

Какие же секреты раскрыл Болтон в своей книге, которая, по словам госсекретаря Майка Помпео, «нанесла ущерб Америке»?

Об отношениях с Россией и Путиным

Болтон утверждает в своей книге, что за время президентства у Трампа так и не сложилось четкой стратегии поведения на международной политической арене. «Трамп не придерживался какой-то глобальной стратегии или даже какой-то общей траектории [поведения]. Его мышление напоминало цепочку не связанных друг с другом точек, как если бы это были сделки по недвижимости, и мы должны были распознавать [желания Трампа] и подготавливать конкретные меры [для их реализации]», - пишет экс-помощник главы.

Сред множества прочих Болтон затрагивает громкий вопрос вмешательства Москвы в президентские выборы в США 2016 года. По словам автора, это создало негативный фон в российско-американских отношениях и служило постоянным раздражителем для лидера Соединенных Штатов. «Трамп считал, что признавать российское вмешательство в политику США означало бы косвенно признать, что он участвовал в сговоре с Россией в 2016 году», - говорит Болтон. Тема вмешательства в выборы, отрицаемая Кремлем, также привела к тому, что американские политики прекратили контакты с коллегами за океаном.

Особое внимание Болтон уделяет встрече Трампа и президента России Владимира Путина. Бывший советник президента США пишет, что единственным двусторонним саммитом Трампа и Путина стали переговоры в Хельсинки в июле 2018 года, которые состоялись по инициативе Вашингтона.

Как пишет Болтон, американский президент хотел изменить место в пользу Вены, которую предлагала российская сторона, по очень неожиданной причине. «Он спросил меня, является ли Финляндия союзником России. В то же утро он спрашивал Джона Келли [глава аппарата Белого Дома], не входит ли Финляндия в состав РФ», – утверждается в книге.

Во время переговоров, отмечает автор мемуаров, российский лидер говорил 90% времени, а Трамп просто сидел и слушал. При этом больше всего интереса и Путин, и американский глава проявили к возможности укрепить экономическое сотрудничество. Однако, как указывает Болтон, мало какие американские компании «по-настоящему готовы нырять в российское политическое и экономическое болото».

Стоит заметить, что Болтон считает Москву безусловным противником Вашингтона. Несмотря на это, он говорит, что у него нет четких доказательств наличия у Трампа каких-либо пророссийских взглядов, хотя временами некоторые моменты на это указывали.

«Он никогда не высказывал свою оценку в отношении Путина, по меньшей мере в моем присутствии. Да и сам я об этом не спрашивал – возможно, потому что опасался услышать ответ. Поэтому его личное отношение к российскому лидеру осталось загадкой», – рассказал Болтон. Впрочем, он пишет, что Трампа так не удалось убедить в вопросе введения новых антироссийских санкций, даже когда для этого использовались сильные аргументы.

«Русским в Сирии иранцы не нужны»

Описывая на страницах мемуаров встречу Путина и Трампа, Болтон вспоминает разговор двух лидеров о присутствии Ирана в Сирии.

«Путин спросил, говоря о нашем желании, чтобы Иран ушел из Сирии: кто будет реализовывать эти планы? Это был один из тех моментов, когда Путин указал на меня и попросил передать Трампу напрямую, что русским в Сирии иранцы не нужны, Россия от этого ничего не получает. У Ирана своя повестка дня, включая цели в Ливане и работу с шиитами, и с российской повесткой она не совпадает, создавая проблемы русским и Асаду», - пишет Болтон.

По его словам, Путин посвятил много времени обсуждению конкретных военных задач Вашингтона и Москвы в Сирии и предостерег американские власти от сотрудничества с сирийской оппозицией, которую, по его мнению, нельзя считать «верными союзниками».

Об отношении Трампа к Украине

В мемуарах рассказывается также, как бывший президент Украины Петр Порошенко просил Вашингтон поддержать его кандидатуру в преддверии выборов в 2019 году и призывал ввести санкции против бизнесмена Игоря Коломойского. Болтон просьбу о помощи с переизбранием проигнорировал. «Я сказал Порошенко, что если у него есть какие-то улики против Коломойского, то он должен предоставить их в министерство юстиции», - отметил он.

Как пишет Болтон, отношение Трампа к Украине, в целом, становилось все негативнее в период его президентства, чему поспособствовал его адвокат Рудольф Джулиани. Он убеждал президента во вмешательстве Украины в американские выборы в 2016 году, говоря о попытках подставить Трампа.

«Становилось все отчетливее - не только мне, но и директору по России и Европе в Совете нацбезопасности Фионе Хилл, - что Трамп полностью принял точку зрения Джулиани о том, что история о российском вмешательстве была изобретена его соперниками внутри страны и Украина стала частью этих планов», - пишет Болтон.

Белый Дом уже объявил все утверждения Болтона, приведенные в книге, «лживыми» и пригрозил лишить его прибыли от продаж и даже бросить в тюрьму. Кроме того, Трамп отметил, что тот плохо справлялся со своими обязанностями. «Он не был умным, не был проницательным. Я даже не помню, чтобы он когда-либо улыбался», - сказал американский лидер.

Политический триллер от Болтона придает дополнительную интригу нарастающему межпартийному противостоянию и, что не менее важно, конфликту внутри самой Республиканской партии. Он также грозит не лучшим образом повлиять на доверие к Белому Дому со стороны американских союзников. В общем, можно не сомневаться в том, что коммерческий успех выходящей в преддверии президентских выборов в США книге гарантирован.

71-летний Джон Болтон занимал пост помощника президента США по национальной безопасности полтора года - с апреля 2018 по сентябрь 2019-го. В 2005-2006 гг. он работал постоянным представителем США при ООН, а с 2001 по 2005 год -заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями.