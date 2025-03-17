ПОЛИТИКА
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Враги Трампа объединяются
Канада и ЕС намерены усилить сотрудничество на фоне угроз президента США
Враги Трампа объединяются
Президент США Дональд Трамп / Reuters
17 марта 2025 г.

Противники Дональда Трампа в Европе и Канаде активно пытаются объединиться, чтобы противостоять его влиянию и политике его администрации. 

Новый премьер-министр Канады, Марк Карни, отправляется с первым государственным визитом в Париж и Лондон, чтобы укрепить альянсы и ответить на атаки Дональда Трампа, угрожающие суверенитету и экономике страны.

В Париже Карни встретится с президентом Эммануэлем Макроном, а в Лондоне — с премьер-министром Киром Стармером, чтобы обсудить торговые отношения и возможную координацию действий против тарифов Трампа.

Карни также планирует встретиться с королем Карлом III в Великобритании. Эта поездка также носит личный характер, ведь в молодости Карни был первым иностранным поверенным Банка Англии.

Перед началом турне премьер подчеркнул, что Канада была основана на основе трех народов: французов, англичан и коренных народов. Однако сейчас Канада — это самостоятельная нация и «никогда не станет частью Соединенных Штатов». Таким образом он ответил на воинственную риторику Трампа о том, что Канада рано или поздно станет 51-м штатом США.

Многие аналитики считают, что поездка Карни в большей степени похожа на попытку создать антитрамповскую коалицию. Профессор Нельсон Уайзман из Университета Торонто в комментарии для Guardian отметил, что «фактор Трампа» доминирует во всей политике Карни.

Сейчас Карни нацелен на укрепление Канады в Арктике, что стало особенно актуально на фоне угроз со стороны Трампа и его политики в этом стратегическом регионе, включая угрозы захватить Гренландию. Также, согласно планам Карни, после визита в Арктику он вернется в Оттаву, где, как ожидается, вскоре объявит о парламентских выборах.

Несмотря на продолжающиеся угрозы со стороны Трампа, Карни заявил, что готов встретиться с ним, если тот проявит уважение к канадскому суверенитету.

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