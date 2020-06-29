Посол РФ в Турции Алексей Ерхов впечатлен усилиями турецкой стороны по возобновлению туристического потока и обеспечению безопасности и здоровья прибывающих на отдых гостей страны.

«Многое сделано и в аэропортах, и в отелях, и на других туристических объектах. Разработана очень интересная система сертификации безопасного туризма. Думаю, она заслуживает изучения и другими странами тоже. Да и само море и солнце остаются по-прежнему ласковыми и приветливыми», - сказал дипломат.

Что касается возобновления авиасообщения и прибытия туристов из России, то, по словам Ерхова, эти вопросы обсуждаются российскими и турецкими профильными ведомствами.

Посол России на прошлой неделе принял участие в мероприятии под названием «Вновь открой для себя» в Анталье с участием глав и представителей дипмиссий 50 стран, аккредитованных в Анкаре.

Участникам форума, организованного Министерством культуры и туризма, рассказали об усилиях турецкой стороны по профилактике инфекционных заболеваний, в том числе в секторе туризма, на фоне пандемии коронавируса.

В рамках мероприятия также состоялась пресс-конференция главы МИД Мевлюта Чавушоглу. Министр подчеркнул, что Турция готова сделать все возможное для безопасного отдыха всех туристов.

В числе прочего был затронут вопрос сертификации объектов туризма на предмет соответствия нормам гигиены.