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Рютте: на НАТО надо тратить как при СССР
Генсек альянса призвал страны вернуть оборонные расходы на уровень времен холодной войны
Рютте: на НАТО надо тратить как при СССР
Фото: AFP
12 декабря 2024 г.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости увеличить оборонные расходы альянса и призвал вернуться к показателям времен холодной войны. Об этом он заявил в своей первой на посту главы альянса публичной речи в Брюсселе.

«Пора переходить к мышлению военного времени, — заявил Рютте. — Мы должны ускорить производство вооружений и увеличить расходы на оборону».

«Это правда, что сейчас мы тратим на оборону больше, чем десять лет назад, — продолжил он. — Но мы все еще тратим гораздо меньше, чем во времена холодной войны. Хотя угрозы нашей свободе и безопасности столь же велики, если не больше. Во время холодной войны европейцы тратили на оборону гораздо больше, чем 3% своего ВВП».

В начале 1980-х годов, до распада Советского Союза, европейские члены НАТО тратили на оборону в среднем около 3,8% ВВП.

Рютте не назвал конкретный целевой уровень, отметив лишь, что он должен быть «значительно выше 2%». По данным НАТО, Россия выделяет на оборону более трети своего бюджета, что составляет свыше 6% ВВП.

Еврокомиссия оценивает целевой рост расходов на оборону в ближайшие десять лет в 500 млрд евро.

Рютте также предложил привлекать частные инвестиции, включая банки и пенсионные фонды, а также изменить правила госзакупок, упростив оформление контрактов. Он призвал правительства «выдавать крупные заказы и долгосрочные контракты», а производителей вооружений — внедрять инновации и расширять производственные линии.

Глава НАТО предупредил, что без срочных действий страны альянса не будут готовы к новым вызовам со стороны России, которые могут возникнуть в ближайшие годы.

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