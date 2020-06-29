Белый Дом категорически опроверг информацию о том, что разведка США предоставила президенту Дональду Трампу сведения о тайном сговоре между Россией и «Талибаном».

«Хотя Белый дом обычно не комментирует разведданные, могу сказать, что ни президенту, ни вице-президенту ни о чем подобном не докладывали. Это могут подтвердить и директор ЦРУ, и глава Объединенного комитета начальников штабов, и советник по национальной безопасности», - сказала пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макинани, комментируя статью, ранее опубликованную в газете The New York Times.

Авторы расследования утверждают, что некое подразделение российской военной разведки, ранее связанное с попытками покушений в Европе, в частности на беглого разведчика Сергея Скрипаля, предлагало вознаграждение «талибам» за успешные нападения на американских военных в Афганистане. Пикантности ситуации придает то, что «Талибан» в РФ признан террористической организацией и запрещен.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, лично подтвердил, что ему не сообщали о предполагаемых предложениях Москвы афганцам. «Никто не информировал и не рассказывал мне или [вице-президенту] Пенсу, или главе аппарата Белого Дома Марку Медоузу о так называемых атаках русских на наши войска в Афганистане, о чем сообщил «анонимный источник» фейковых новостей NYT», - написал Трамп в своем Twitter-аккаунте.

МИД России также опроверг сообщения влиятельной американской газеты о якобы имевших место заказах атак со стороны неких сотрудников ГУ Генштаба РФ (бывшее ГРУ).

В минувшее воскресенье NYT опубликовала дополнительную информацию, согласно которой американская разведка и силы спецназа в Афганистане еще в январе предупредили руководство страны о предполагаемых выплатах вознаграждений «талибам» со стороны Москвы. Издание ссылается на чиновников, информированных о ситуации.

«Все дороги ведут к Путину»

Спикер Палаты представителей Конгресса США и один из лидеров Демократической партии Нэнси Пелоси, в свою очередь, сказала, что не знает об этом отчете и призвала проинформировать о нем Конгресс. Она указала на сообщение NYT и отрицание Трампа как на еще одно доказательство того, что президент игнорирует обвинения в адрес Кремля в угоду своему коллеге Владимиру Путину.

«Здесь что-то очень сильно не так. Но у этого должен быть ответ. Я не знаю, что у русских на Трампа, но все дороги ведут к Путину», - сказала она в эфире телеканала ABC News, добавив, что президент уже поддержал главу РФ своими действиями, ослабляющими лидерство США в НАТО, сокращением американского контингента в Германии и приглашением Москвы обратно в G8.

Пелоси и председатель Комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф также задались вопросом, почему, если утверждения Трампа правдивы, ему не сообщили о предложении вознаграждения.

«Если же он был проинформирован и все равно хотел, чтобы Россия вернулась в G8, - это еще хуже», - написал Шифф на своей странице в Twitter.

На фоне сложившейся ситуации лидер демократов в Сенате Чак Шумер призвал к жестким санкциям против России в рамках законопроекта об обороне, который Сенат обсудит на этой неделе.

Реакция «Талибана»

Талибы опровергли версию о возможном сговоре с Россией, подчеркнув, что они остаются привержены соглашению, подписанному с Вашингтоном в феврале.

В заявлении говорится, что они ничем не обязаны каким-либо органам разведки или иностранным государствам, 19 лет продолжая вооруженную борьбу. По их словам, чаще всего американские военные в Афганистане погибают не в бою, а при взрывах самодельных взрывных устройств.

Несмотря на заявления Трампа о том, что «никто не имел более жесткой политической линии по отношению к России, чем его администрация», очередной, не добавляющий доверия американскому лидеру скандал с «пророссийским» окрасом, так же как и книжные откровенияего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, сыграет далеко не в его пользу на предстоящих президентских выборах в ноябре.