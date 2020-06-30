Власти Китая проводят планомерную политику по изменению этнической карты Синьцзян-Уйгурского автономного района и снижения численности коренного населения, передает агентство Associated Press (AP) данные специального доклада по ситуации в регионе.

Местных уйгурских женщин вынуждают применять методы контроля рождаемости. Тех, кто сопротивляется, угрожают отправить в так называемые «воспитательные лагеря». Многодетным семьям выписывают штрафы и также угрожают согнать в специальные «образовательные центры».

Журналисты ссылаются на исследование ученого, известного эксперта по Китаю Адриана Зенца, в котором он анализирует меры по «принудительному снижению рождаемости» среди этнических уйгурских общин. Зенц приходит к выводу, что политика, проводимая правящей Коммунистической партией Китая, направлена на сокращение уйгурского населения в Синьцзяне по отношению к численности этнических ханьцев.

Основываясь на интервью с 30 заключенными подобных лагерей и данных правительства, Associated Press отмечает, что методы контроля рождаемости в автономном районе теперь применяются систематически.

Власти Китая вынуждают сотни тысяч женщин использовать внутриматочную спираль, делать стерилизацию или аборт. Несмотря на то, что, в целом, по всему Китаю применение внутриматочной спирали значительно снизилось, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе этот показатель, наоборот, вырос. Например, в 2014 году число женщин, применяющих спираль, составило чуть более 200 тысяч. К 2018 году этот показатель вырос более чем на 60% и достиг почти 330 тысяч.

«В семьях, где трое и больше детей, родителей отправляют в лагерь в случае неспособности выплатить огромный штраф, выписанный властями», - отмечает Associated Press.

Издание приводит комментарий жительницы Синцьзяна Гюльнар Омирзах, которая говорит, что после рождения троих детей власти вынудили ее использовать внутриматочную спираль. Спустя два года после рождения последнего ребенка, женщине выписали штраф за многодетность. Ей пригрозили «воспитательным лагерем» в случае невыплаты, и Омирзах пришлось бежать в Казахстан. «Неправильно запрещать людям иметь детей. Правительство Китая пытается уничтожить наш народ», - говорит женщина.

Еще одна многодетная мать Турсунай Зиявудун сказала, что в «воспитательном лагере» ей вкололи препарат, который вызвал менопаузу. Ее пинали в область живота во время допроса. Женщина утверждает, что теперь она не может забеременеть и постоянно испытывает боли, в том числе сопровождающиеся кровотечениями. По ее словам, в лагере ей пригрозили абортом в случае беременности.

Кроме того, в Синьцзяне выросло количество проводимых операций по стерилизации. AP отмечает, что в то время как уровень стерилизации снизился в остальной части страны, в СУАР с 2016 по 2018 год он вырос в семь раз, составив более 60 тысяч процедур. В 2019 году в городе Хотан было сделано 14 872 операций, что составляет около 34% всех замужних женщин детородного возраста. Большинство операций было проведено уйгуркам.

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, известном также, как Восточный Туркестан, проживает 11 миллионов уйгуров и представителей других тюркских народов, исповедующих ислам. Мировые СМИ и многочисленные правозащитники неоднократно сообщали о систематической кампании по уничтожению культовых сооружений, запрету совершения религиозных обрядов и чтению Корана. Некоторых мусульман насильно заставляли есть свинину, пить алкоголь и т. д.

Международное сообщество регулярно выступает с критикой Пекина из-за притеснений уйгуров с предоставлением доказательств массовых задержаний в провинции Синьцзян, слежки, а также других нарушений прав человека.

В сентябре 2018 года правозащитная организация Human Right Watch опубликовала доклад о преследовании мусульманского населения в Китае. В нем говорилось, что коммунистические власти массово и часто без повода задерживают уйгуров, помещая их в тюрьмы и воспитательные лагеря. По данным ООН, к декабрю 2018 года там находилось более 1 миллиона человек.

Власти Китая отрицают все обвинения в притеснениях уйгуров и называет лагеря «образовательными центрами». По их словам, такие учреждения используются в целях борьбы с экстремизмом и для профессионального обучения.