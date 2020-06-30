Записи телефонных разговоров между причастными к авиакатастрофе лицами опубликованы в рамках судебного процесса, проходящего в эти дни в Гааге, сообщается на портале The Insider.

На первой аудиозаписи переговоров от 17 июля ключевой фигурант по этому делу Леонид Харченко докладывает начальнику ГРУ самопровозглашенной Донецкой народной республики Сергею Дубинскому с позывным «Хмурый» о том, что «сбили сушку» [бронированный военный самолет Су-25 – ред.]. Дубинский хвалит его и предлагает «оставить одну роту на прикрытие «Бука» и переместиться к нему.

На другой записи Дубинский отчитывается перед еще одним обвиняемым по делу «малайзийского боинга» Игорем Гиркиным, тогда главой Минобороны ДНР. Он сообщает ему, что «сушка» сбила Boing, а уже потом военный самолет был сбит ЗРК «Бук». Гиркин отвечает, что «не очень в это верит». Это впоhлне объяснимо - никаких других самолетов, кроме Boing, в этот день над ДНР сбито не было.

Авиакатастрофа произошла 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области Украины. Воздушное судно Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines выполняло плановый рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, когда оно было поражено ракетой серии 9М38, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». В результате крушения погибли все находившиеся на его борту 298 человек - 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В предыдущем докладе в сентябре 2016 года следственная группа доказательно подтвердила, что авиалайнер рейса МН17 был сбит ракетой, запущенной c самоходного ЗРК «Бук» с сельскохозяйственного поля у села Первомайское в Донецкой области Украины, которая контролируется пророссийскими сепаратистами. Кроме того, авторам отчета удалось восстановить маршрут движения «Бука»: его привезли в Украину из России, а затем вернули обратно.

По мнению группы расследователей, к крушению Boing причастны четыре человека: отставной офицер ГРУ армии России Сергей Дубинский, подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов, командир разведподразделения ГРУ самопровозглашенной ДНР Леонид Харченко и министр обороны самопровозглашенной ДНР, отставной полковник ФСБ России Игорь Стрелков.

Москва называет расследование JIT «предвзятым и политически мотивированным» и официально отрицает свою причастность к крушению малайзийского авиалайнера, выдвигая различные версии с обвинением Киева. В частности, утверждается, что ракета из комплекса «Бук» была запущена не из района Снежного, находившегося под контролем ДНР, а с территории, где располагались части ВС Украины. Одна из последних рассекреченных записей телефонных разговоров призвана как раз это опровергнуть.

Вместе с тем, Следственный комитет РФ также ведет свое разбирательство по делу. В ведомстве не один раз заявляли, что рассматривают в качестве приоритетной версии катастрофы запуск ракеты украинским Су-25. Многие эксперты в ответ замечают, что это невозможно в принципе, поскольку штурмовик не летает на высоте10 км, на которой был сбит Boing-777, и не имеет ракет, способных поразить лайнер на таком расстоянии.