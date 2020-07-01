В России в минувший вторник завершилось электронное голосование по поправкам в конституцию РФ: итоговая явка в онлайн-режиме составила более 93%. Голосование на избирательных участках, начавшееся в четверг и растянувшееся на несколько дней из-за пандемии коронавируса, заканчивается сегодня, 1 июля.

Владимир Путин лично призвал сограждан активно участвовать в плебисците. «Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас - самый важный, самый главный», - подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил всех, кто уже проголосовал, и еще раз напомнил, что поправки вступят в силу только в том случае, если они будут одобрены большинством россиян. При этом поправку, которая предполагает обнуление его президентских сроков, Путин упоминать не стал.

По данным ЦИК, за 6 предварительных дней плебисцита явка составила более 55%. Как оказалось, активнее всего голосуют в Чечне, по крайней мере, согласно официальным данным. Там на участки уже пришли около 75% избирателей. Глава республики Рамзан Кадыров ранее призывал чеченцев «не лениться, а проголосовать». Он также отметил, что всегда выступал за избрание Путина пожизненным президентом.

Пока в России продолжается голосование, парламент Грузии уже утвердил свои изменения в основном законе в окончательном третьем чтении. Они касаются системы парламентских выборов в 2020 году. Проект поддержали 117 депутатов из 150 при необходимых 113.

Согласно новой принятой системе, осенью 2020 года из 150 депутатов парламента 120 будут избираться на пропорциональной основе. Эти места распределят между партиями, набравшими более 1% голосов избирателей, или между блоками, которым удастся получить, как минимум, столько процентов голосов, сколько субъектов входит в этот блок. Остальные места распределят между победителями в 30 одномандатных округах.

Проведение выборов в 2020 году по пропорциональной системе было одним из требований, которые выдвинули участники массовых акций протеста прошлым летом. Они разгорелись после того, как депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов во время сессии Межпарламентской ассамблеи православия сел в кресло спикера парламента Грузии.

Изменения основного закона не обошли стороной и другие страны постсоветского пространства. Например, в соседней с Грузией Армении на днях тоже внесли поправки в конституцию, однако здесь они касаются сроков полномочий членов Конституционного суда. Согласно нововведениям, вступившим в силу без подписи президента, срок их полномочий отныне будет ограничиваться 12 годами. В результате трое бывших судей освобождены от должности, а их кресла займут новые кандидаты.

Об очередных конституционных изменениях заявил и президент Беларуси Александр Лукашенко. На днях глава государства анонсировал такую возможность. По его словам, пересмотр основного закона призван способствовать продолжению положительных перемен в стране, а проходить все будет «цивилизованно» и без нарушения социального уклада. В частности, среди насущных мер Лукашенко обозначил необходимость перераспределить в основном законе полномочия властей разных уровней, например, передачу части прав «вниз - до председателей райисполкомов, губернатора».

До этого в Белоруси уже дважды меняли Конституцию - в 1996 и 2004 гг. Оба раза это укрепляло власть президента.

Реформу хотят провести и в Молдове. На заседании в январе 2020 года правительство утвердило проект поправок в Конституцию, предложенный Минюстом. В основной закон страны планируют добавить статью о том, что Высший совет магистратуры (ВСМ) должен обеспечивать независимость судей. Они будут уходить с должности по достижении 65 лет, а утверждение кандидатур окажется исключительно в руках главы государства. Сейчас в одних случаях их утверждает президент, в других - парламент. По мнению авторов проекта, поправки, которые планируется принятьк началу 2021 года, должны укрепить независимость судебной системы Молдовы.