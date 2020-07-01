Лидеры Турции, России и Ирана выступают за независимость, территориальную целостность и политическое единство Сирии, говорится в совместном заявлении стран-участниц астанинского процесса. Шестой саммит по Сирии прошел в режиме видеоконференции.

Главы государств также подчеркнули насущную необходимость упрощения и обеспечения безопасности процесса добровольного возвращения сирийских беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Анкара предприняла действенные шаги по борьбе с террористами и сепаратистами, пытавшимися разрушить целостность Сирии. «Приоритетами для Турции остаются территориальная целостность и политическое единство Сирии, а также обеспечение режима прекращения огня и долгосрочное урегулирование в этой стране», - отметил Эрдоган.

Он также подчеркнул, что Турция продолжит усилия по стабилизации ситуации и обеспечению безопасности в соседней Сирии.

«С самого начала конфликта в Сирии Турция и ее народ находились рядом с сирийским народом, поддерживали его. Мы открыли свои границы для миллионов граждан Сирии, не ставя между ними этнических и религиозных различий», - сказал турецкий лидер.

Президент Ирана Хасан Рухани, со своей стороны, отметил, что единственный путь урегулирования конфликта в Сирии – переговоры. У кризиса нет военного решения, сказал он. Рухани также осудил действия США в регионе, назвав фактором дестабилизации присутствие американцев, единственной целью которых, по его мнению, являются природные ресурсы страны.

Российский лидер Владимир Путин призвал к обеспечению долгосрочного перемирия и борьбе с терроризмом в Сирии. Он отметил, что Москве, Анкаре и Тегерану уже многое удалось сделать в многострадальной стране.

Следующий трехсторонний саммит лидеров трех стран по Сирии состоится в Иране по приглашению президента Хасана Рухани.