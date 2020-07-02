Башкортостан готов предоставить турецким предпринимателям благоприятные условия для ведения бизнеса, заявил телеканалу TRT глава республики Радий Хабиров.

По его словам, многие турецкие компании уже представлены в Башкортостане, при этом ведутся переговоры по привлечению новых инвесторов.

Хабиров подчеркнул, что варианты сотрудничества с предпринимателями и представителями государственных структур Турции обсуждались еще до пандемии коронавирусной инфекции. «Мы будем рады видеть турецких предпринимателей в Башкортостане. Приоритет будет отдаваться инвестиционным проектам. Будут предоставлены налоговые и другие льготы. Это упростит ведение бизнеса», - добавил глава региона.

Он отметил, что большая часть населения Башкортостана имеет тюркские корни, что также является преимуществом для налаживания двусторонних связей. «Единство народов и отсутствие языкового барьера упрощает нашу работу. Это дополнительное преимущество для нас», - указал Хабиров.

Он также рассказал, что более 2 лет прожил в Турции, и у него остались только приятные воспоминания о годах учебы в магистратуре. «Я благодарен за это турецкому народу», - сказал он.

О том, что Турция является одной из приоритетных стран для сотрудничества в сфере бизнеса и торговли ранее агентству Anadolu отметила председатель Госкомитета Башкортостана по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева.

«Турецкие бизнесмены уделяют большое внимание нашем региону, и мы готовы предложить им очень хорошие условия», - сообщила она.

По словам Болычевой, Башкортостан планирует создать торговое представительство в Стамбуле. Официальное открытие ведомства, которое расширит и укрепит экономические связи республики с Турцией, намечено на конец августа.